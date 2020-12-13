ЦСКА в большинстве упустил победу над «Уралом»: «В нашем случае сквозит неуверенность»

ЦСКА, ведя в счёте в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала», упустил победу, - матч закончился со счётом 2:2. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦСКА, ведя в счёте в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала», упустил победу, - матч закончился со счётом 2:2. Важно отметить, что с 48-й минуты «армейцы» играли в большинстве. Нападающий екатеринбуржцев Павел Погребняк сначала получил первую жёлтую, а затем в этом же эпизоде - вторую жёлтую карточку.

ЦСКА неплохо смотрелся в первом тайме, создавал моменты, и это позволяло думать, что численная разница позволит подопечным Виктора Гончаренко добиться победы. Но с реализацией у красно-синих по-прежнему беда: бьют, бегут, и всё это при отсутствии голов, - стандартный вариант для ЦСКА образца текущего сезона. Лишь на 12-й минуте Илья Шкурин замкнул неразбериху в штрафной и открыл счёт.

Но преимущество было недолгим. На 31-й минуте Андрей Егорычев огорчил Игоря Акинфеева и смог сравнять счёт.

После удаления Погребняка для ЦСКА всё шло неплохо. Влашич реализовал пенальти, выведя ЦСКА вперёд. Но дальше не было буквально ничего, что могло бы упрочить преимущество «армейцев».

Более того, после удаления «Урал» как будто мобилизовался и находил в себе всё новые и новые силы противостоять хозяевам поля. Разумеется, это не могло не вылиться в гол. Уже на исходе матча защитник «Урала» Игорь Калинин установил итоговый счёт матча.

- Я благодарен ребятам за эту ничью. Не всегда в из Москвы, играя в меньшинстве, можно увозить от сюда очки, - прокомментировал ничью главный тренер «Урала» Юрий Матвеев.

Виктор Гончаренко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

К Виктору Гончаренко вопросов было гораздо больше, чем к его коллеги из «Урала». Неудовлетворительные результаты ЦСКА в Лиге Европы - прежде всего - и в последних играх РПЛ посадили порцию слухов об уходе белорусского специалиста с поста главного тренера ЦСКА. В принципе, очередную пресс-конференцию Гончаренко так и ждали, как «прощальную». Но у «армейского» рулевого явно было другое настроение. Гончаренко держался сдержано и был не очень эмоционален.

- В нашем случае сквозит неуверенность. Мы вели и соперник в меньшинстве остался, но мы вместо того, чтоб убить игру очень нервозно действовали в защите, и это передалось на всю команду. Совершали простые потери, не атаковали так, как хотелось бы, не растягивали соперника. Ожидали, что можем дотянуть до победы 2:1, но для этого надо было активней играть в атаке, - рассказал Виктор Гончаренко о результате матча с «Уралом» и ходе игры.

На прямой вопрос о своём будущем в клубе Гончаренко мне стал бросаться словами, заявив, что это внутренний вопрос, который не стоит разбирать с прессой после неудачного матча.

- Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть объективные факторы, есть субъективные. Много факторов, почему мы так блекло играем, - ответил главный тренер ЦСКА.

Кажется, что ничего конкретного, но в этой туманности и виднеется ближайшее будущее Гончаренко в ЦСКА.