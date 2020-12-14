Вопрос дня: Что хорошего случилось в уходящем году? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Сложный год. Из хорошего - достигнут мир в Карабахе, в первую очередь благодаря усилиям России, ее руководства и ее миротворцев. А еще мы первыми разработали и дали людям вакцину от коронавируса, которым я и некоторые коллеги по Думе переболели еще весной.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Рынок алкогольный выдержал. Даже и вырос в натуральном выражении - на 5% по сравнению с 2019-м. Но в стоимости упал на 3 - 4%. Дорогой импортный алкоголь замещался недорогим отечественным. Выросла винодельческая продукция, а вот отправка водки за рубеж снизилась.

В личном плане же главная радость - сын окончил консерваторию в Санкт-Петербурге, у него свой музыкальный проект.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автосоюза:

- Уходящий год доказал, что без личного авто многие оказываются как без рук. Знаю многих адептов отказа от личного транспорта, которые именно в 2020-м купили машины. Еще мы отбились от драконовского Административного кодекса. И защитили миллионы автолюбителей от отмены нештрафуемого 20-километрового порога скорости, даже глава МВД по этому поводу высказался. Мы убедились: общественное давление на госструктуры иногда позволяет избежать вещей, которые бьют по автовладельцам.

Сергей МАРКОВ, гендиректор Института политических исследований:

- У меня в личной жизни изменения прекрасные. А еще было отличное лето, два больших форума в Форосе и в районе Евпатории, куда я приехал на машине. Обнаружил, как великолепно готовят в Ялте. Дом в Севастополе снимали - масса позитива. За последние 20 лет я никогда не был так долго в Крыму и не получал столь интересных впечатлений от разных географических зон и от людей.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Внучка поступила в тот вуз, в который хотела. Всех членов моей семьи коронавирус обошел, а вот немало возрастных товарищей из группы «Альфа» мы проводили в этом году. Пусть уж год этот быстрее пройдет...

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен:

- Многим он запомнится печальными, даже ужасными последствиями, а у меня книжка в типографию новая отправлена, в этом же году написанная. Это положительный итог-2020?

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