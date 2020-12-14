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Наука

Камни на Марсе прыгают с места на место

Снимки, свидетельствующие о столь странном явлении, найдены среди кадров, которые передал на Землю марсоход Spirit
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Темный камень, то спрячется, то покажется.

Темный камень, то спрячется, то покажется.

На феномен обратил внимание известный виртуальный исследователь Скотт Уаринг (Scott C. Waring) - уфолог, который вот уже много лет выискивает всякие странности на внеземных снимках. Разглядывает новые, возвращается к старым. Вот так, вернувшись на днях, он заметил нечто невероятно странное на снимках, которые сделал марсоход Spirit еще в 2009 году. Сделал, естественно, на Марсе. В объектив навигационной камеры тогда попала группа крупных камней. Spirit сфотографировал ее несколько раз. А Уаринг увидел, что на одних снимках между двумя камнями имеется некий темный объект. А на других его нет. Упрыгал куда-то.

На верхнем снимке между двумя камнями ничего нет. А на нижнем снимке появился темный камень.

На верхнем снимке между двумя камнями ничего нет. А на нижнем снимке появился темный камень.

На снимках видны и объекты поменьше – схожей формы, которые тоже то появляются, то пропадают из поля зрения. Детёныши?

Уфолог и в самом деле полагает, что объекты живые. Поэтому и смогли переместиться. Из чего делает вывод: какая-то жизнь на Марсе все-таки есть. Некоторые её представители напоминают камни.

Прыгающий камень и его "детеныши".

Прыгающий камень и его "детеныши".

У скептиков своё объяснение феномену. Скорее всего марсоход снимал с разных ракурсов – то есть, перемещался, фотографируя. В результате объекты, которых Уаринг посчитал живыми, сначала были видны, а потом их загородили более крупные камни. И создалась иллюзия, будто бы кто-то куда-то упрыгал или уполз.

Подобное объяснение, впрочем, не исключает того, что некая жизнь на Марсе все-таки есть. И не только уфологов она интересует. Подробности в наших материалах: Насекомые на Марсе: их обнаружил американский профессор-энтомолог и Странное заявление NASA по поводу насекомых на Марсе.

Наука: Марс в науке

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