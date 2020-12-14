Загадочные монолиты появляются на Земле один за другим

Монолит в штате Юта: с него всё началось

На Земле фигня стояла серебристого металла

История, которая продолжает тревожить интернет, начала раскручиваться 18 ноября 2020 года. В этот день биологи Департамента охраны окружающей среды американского штата Юта вместе со служащими местного Департамента общественной безопасности вылетели на вертолете в пустынные предгорья считать диких баранов-толсторогов. Считали, считали и увидели…

Серебристый и явно рукотворный столб, который тут же окрестили монолитом, несуразно возвышался в явно неположенном для него месте - на дне горного разлома. К нему спустились.

- Штуковина была высотой примерно в 3,5 метра, - рассказывал потом пилот вертолета Брет Хатчингс. – В грунте стояла плотно, словно вросшая.

Пилот вспоминал, что, подходя ближе к монолиту, «счетоводы» шутили. Мол, если кто-то вдруг исчезнет, оказавшись рядом – телепортируется в другую галактику, то остальные бросятся бежать.

Посвященные понимали о чём речь: спустившиеся с неба поглазеть на странный объект смотрели культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». В нём тоже фигурировал некий монолит, который установили на Земле пришельцы еще в те времена, когда люди были похожи на обезьян. И этот могли установить. Позднее. Стало быть, мало ли что…

Однако ничего сверхъестественного не случилось. Несостоявшиеся путешественники сквозь пространство и время, осмотрев монолит со всех сторон, улетели. А добравшись до дома, поспешили поделиться «открытием» в социальных сетях.

Монолит в штате Юта был высотой около 3 метров.

Фотографии монолита опубликовал и Департамент общественной безопасности штата Юта. Сопроводил их заявлением – по сути, в адрес пришельцев. Припугнул, что установка каких-либо объектов на землях общественного пользования без разрешения властей незаконна, «независимо от того, с какой вы планеты». Общественность, естественно, возбудилась пуще прежнего.

Место расположения монолита власти не указали. Но энтузиасты его все-равно «вычислили». Монолит стоял в Красном каньоне - к югу от города Моаб. Уже 26 ноября туда отправился некто Дэвид Зурбер – первопроходец, как ему казалось. И обнаружил, что монолит исчез. Не без следа – в песке осталась его часть. Зурбер её заснял, а место, на котором стоял монолит, пометил пирамидкой из камней.

Монолит был обнаружен на снимках из космоса.

Куда в итоге подевался объект, не известно. Кто его изготовил и установил, тоже непонятно. Ну, не пришельцы же в самом деле.

Сразу после того, как стало известно, что монолит из штата Юта исчез, о своем авторстве заявила арт-группа The Most Famous Artist. Ее лидер Матти Мо (Матти Монахан) - художник-пранкер из Лос-Анджелеса - через соцсети сообщил, что объект теперь у него. Мол, демонтировали от греха и теперь хотели бы продать за 45 тысяч долларов вместе с другими готовыми к установке монолитами. В доказательство группа обнародовало фото, на котором видно, как кто-то полирует конструкцию, похожую на ту, которая пропала из штата Юта. Однако общественность сочла заявление Матти и его группы пранком. То есть, не поверила, подумав, что художники собираются «клепать» и продавать поддельные монолиты.

Стоял тут монолит, да пропал.

Всё, что осталось от монолита в штате Юта.

Искусствоведы, осмотревшись, решили, что автором «монолитной композиции» мог быть художник-минималист Джон МакКракен, известный своими творениями – тонкими параллелепипедами, кубами, пирамидками и столбами. Мнение экспертов нашло поддержку в соцсетях – пользователи усмотрели концептуальное сходство монолита и минималистских работ художника.

Общественность поддержал Дэвид Цвирнер – владелец галереи в Нью-Йорке, которая экспонировала скульптуры минималиста. Заверил, что объект, оказавшийся в пустыне, определенно был работой МакКракена, но некой секретной, о которой он, Цвирнер, ничего не знал. Позднее галерист изменил свое мнение на более туманное, назвав автором композиции кого-то из последователей художника. Ведь сам МакКракен, хоть и жил неподалеку от штат Юта – в Нью-Мексико, установить ничего не мог. Поскольку умер в 2011 году. А монолит появился в пустыне позднее. Его отыскали на снимках со спутников. На тех, что были сделаны в 2015 году, объекта еще нет, а на снимках 2016 года он уже есть – отбрасывает тень.

Стало много в наши дни неопознанной фигни

То ли так изначально было задумано, то ли ситуация развивалась спонтанно, но монолиты начали размножаться. После того, как пропал «первенец», его двойников стали находить в других местах. Вторую призму серебристого металла обнаружили в Румынии на холме у города Пьятра-Нямц – недалеко от останков поселений эпохи энеолита. Потом находки пошли, что называется, косяком. К 12 декабря 2020 года монолиты появились в Калифорнии – в городе Атаскадеро на вершине горы Пайн, в Голландии - на лужайке в заповеднике в провинции Фрисландия, в Германии – на краю пашни в федеральной земле Гессен, на британском острове Уайт – на пляже Комптон, в Испании – в провинции Сеговия рядом с руинами церкви Сантьяго. Сообщение о последнем на то время монолите поступило из Колумбии – из муниципалитета Чиа департамента Кундинамарка. Инсталляцию обнаружили в поле. Авторов ни одной, равно как и монтажников, так и не нашли. По слухам, и следов транспортировки монолитов к местам установки то же не находили.

Монолиты-последователи: 1.Германия. 2. Великобритания. 3. Нидерланды. 4. Колумбия. 5. Калифорния. 6. Испания. 7. Румыния.

Кстати, большинство инсталляций – уже исчезли. Как и та из штата Юта. В этом смысле монолиты сродни так называемым английским кругам – композициям из полегшей пшеницы. И они образуются то там, то сям, а откуда и как появляются, неизвестно. То ли шутники развлекаются, то ли пришельцы, на которых в случаях с кругами даже ученые грешат весьма серьезно.

Вполне вероятно, что скоро монолитов станет еще больше – земных. Но есть и внеземные.

Три монолита, к которым могут быть причастны пришельцы

1. На Меркурии

Некий черный параллелепипед виден на Меркурии - на снимке, который был сделан в 2012 году с борта зонда MESSENGER. Высота этого монолита составляет примерно 6 километров, ширина 3 километра. В NASA его не замечают, хотя снимок с монолитом их.

Монолит на Меркурии.

2. На Фобосе

Легендарный астронавт Эдвин Олдрин - человек, который вторым ступил на поверхность Луны, называет монолитом объект, обнаруженный на Фобосе – спутнике Марса. Верит в его искусственное происхождение.

- Если мы доберемся до этого объекта, то лететь куда-либо еще, возможно, не понадобится, - вторит Олдрину представитель канадского космического агентства доктор Алан Хильдебранд, явно намекая на пришельцев.

Монолит на Фобосе выглядит башней высотой в 76 метров с плоской вершиной.

Монолит на Фобосе.

3. На Марсе

Свой монолит стоит и на Марсе. Его углядели «виртуальные -археологи», усердно выискивающие на официальных снимках с иных планет разные несуразности. Подняли шум в интернете, доказывая, что объект – такой прямоугольный – явно какая-то рукотворная конструкция. Её высота около 10 метров.

В NASA признали, что объект существует. Но заверили, что ничего особенного он из себя не представляет. Мол, это просто такой прямоугольный отдельно стоящий камень.

Монолит на Марсе

Космическое агентство не рекомендовало называть объект монолитом, что подразумевало бы его искусственное происхождение. Но марсианский монолит продолжают называть монолитом, каждый раз поминая фантаста Артура Кларка, по роману которого «2001: A Space Odyssey» Кубрик и снял одноименный фильм.

У Кларка один монолит находят сначала на Земле, потом другой на Луне. Тот, в итоге, выводит еще на одни монолит - огромный, установленный инопланетянами на спутнике Сатурна Япете. А он оказывается звездными вратами, ведущими в иные миры.

Фантастический монолит: на Япете.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще три штуки

Пока развивалась история «первого» монолита и тех, которые появились следом, число инсталляций снова пополнилось. Еще одну обнаружили в Великобритании среди монолитов неолита – внутри каменного круга Веселых Дев, расположенного у Сент-Бурьяна в Корнуолле (historic stone circle in St Buryan, Cornwall).

Еще один монолит в Великобритании: металлический среди каменных.

Точно такой же нашли в Австралии – в Аделаиде, рядом с Сифордским железнодорожным мостом.

Монолит в Австралии.

И Россия не осталась без монолита. Отественный взметнулся в Кондуках — в заповеднике в Тульской области. Он, кстати, стал единственный в мире, чье авторство точно известно. Тульский монолит изготовили и поставили сотрудники местного научно-образовательного центра - ради прикола и в попытке прославиться, как они сами признались.