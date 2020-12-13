Звезда фильма "Мушкетеры двадцать лет спустя" Олег Белов живет затворником в ожидании смерти

Звезда фильма "Мушкетеры двадцать лет спустя" Олег Белов живет в ожидании смерти. Фото: кадр из фильма

Известный актер Олег Белов живет затворником в скромной однушке. Он отказывается общаться с сыном Дмитрием. При этом дочь 86-летнего артиста сама не хочет видеться с родителем.

Звезда фильма "Мушкетеры двадцать лет спустя" Олег Белов живет в ожидании смерти. Во всяком случае так он говорит. "Это реальное. Никуда не деться от этого. Кончилась жизнь, энергия иссякла. Так и живу и, как говорится, жду… ", - цитирует его ФАН.

Артист ютится в скромной однушке. "Квартира оказалась результатом моей жизни - разводы, размены и так далее", - рассказал Белов.

Олег Александрович очень переживает, что его дочь Анастасия отказалась с ним общаться. "Она мне сказала: «Папа, я больше с тобой не буду встречаться, потому что бабушка и мама мне это запрещают. А ты пропивал все!». Представляете? Я же не пьющий человек, а они рассказывали ей, что я продавал вещи, чтобы пропить с друзьями", - горюет артист.

А вот сына Дмитрия он сам видеть не хочет. До недавнего времени они близко общались. Однако несколько лет назад Белов поскандалил с наследником. По его словам, отпрыск вместо помощи лечением и деньгами приносил бесполезные подарки.

"Не надо мне никаких ухаживаний, я сам… Может быть, помру на живых ногах своих. С сыном разошлись наши дороги, не общаюсь уже третий год. Он все заработки свои тратит на себя, после того как со своей женой разошелся. У меня как-то возникли операции на сердце, а он вместо того, чтобы помогать финансово и тем, что необходимо, дарил мне совершенно бессмысленные подарки. Раз иду и вижу - на подоконнике стоит какая-то аппаратура. Подхожу - а там кофе-машина. А я две недели назад был у врачей, и они запретили мне вообще пить кофе", - гневается именитый артист.

Он даже сыну пригрозил: "Подам в суд на алименты!". Артист сетует, что денег на жизнь не хватает, хоть Дмитрий и приносит отцу деньги.