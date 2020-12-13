Кукла Вуду не помогла: Исмаилов побил Штыркова

Магомед одержал победу судейским решением на Уральским Халком в рейтинговом бою ACA 115 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот бой назвали главным в России в ММА и с точки зрения интриги, казалось, ему прилично льстили. Магомед Исмаилов изначально был явным фаворитом. Он - один из сильнейших бойцов, кого еще нет в UFC. И если бы не принципы не драться с мусульманами, давно бы был уже с титулом.

Букмекерские линии демонстрировали это лучше всего. Ставки на победу Исмаилова принимались с бессмысленным коэффициентом 1.12. На Штыркова давали кэф больше 5.5 - для любителей сенсаций и шальных ударов. Так что главной интригой поединка было то, сколько он продлится - больше полутора раундов или нет.

Магомед Исмаилов изначально был явным фаворитом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк продержался больше. Когда-то подавал неплохие надежды было дело побил престарелого Джеффа Монсона и подписал контракт с UFC. Но не провел там ни единого боя. А поединок с Исмаиловым был для него первым громким за последнее время.

С самого начала Исмаилов дал понять, что относится к этому бою легко. Обычно бойцы проходят в клетку с устрашающим видом. Мага вышел с улыбкой, давал пять всем, кто по бокам коридора протягивал руки и изо всех сил делал шоу. Он улыбался и во время боя. Но с каждой минутой становился все серьезнее - время шло, а досрочной победы не получалось.

Зал начал волноваться.

С самого начала Исмаилов дал понять, что относится к этому бою легко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мага, давай быстрее! Зарядка на телефоне заканчивается! - кричал кто-то с трибуны. Но даже такая мотивация не работала. Исмаилов имел полное преимущество, шел приём за приёмом, удар за ударом, а Штырков все стоял, несмотря на солидного вида финал по левым глазом, падать не собирался. Так что досрочной победы не получилось. Получилась единогласным решением судей.

- Очень крутой пацан! - сразу после боя забрал микрофон Магомед Исмаилов и начал с комплиментов сопернику. - Ваня ты меня очень удивил!

Дальше шоу продолжилось. Исмаилов вспомнил, как перед боем ему доставили куклу Вуду. В ответ прямо в клетке он достал свою куклу. В голове ее был топор.

Ставки на победу Исмаилова принимались с бессмысленным коэффициентом 1.12. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это будет со всеми, кто еще соберется прислать мне куклу Вуду! Моих родителей это очень задело! - объяснил Исмаилов.

А его соперник выглядел не лучшим образом, но все равно был доволен собой.

- Мне никто не давал и раунда, а я продержался весь бой! Я выходил залить весь ринг! Люди приходят посмотреть на бой, почему не покрасить конвас! - заявил Уральский Халк.

Так в главном бою ММА в России не оказалось проигравших.