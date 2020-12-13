"Молодые ребята называли его по-домашнему - дядей Женей": Экс-комендант Кремля рассказал об ушедшем "голосе парадов" Евгении Хорошевцеве

В Москве скончался диктор протокольных мероприятий Президента России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евгения Хорошевцева вспоминает Сергей Хлебников, генерал-лейтенант, комендант Московского Кремля (2004 - 2020 гг.)

- ...Сергей Дмитриевич, вы 16 лет отслужили в Кремле, плотно общались с Сергеем Александровичем...

- Да, мне посчастливилось близко его знать - много лет. Это было связано и с мероприятиями государственной протокольной практики в Кремле, и с военными парадами на Красной площади.

Работать с ним было большим удовольствием.

А если говорить о его голосе, у него же чудесно сочетались и торжественность, и теплота. Неповторимая интонация!

Голос нашего диктора удачно - если можно так выразиться, «вписывался» в своды кремлевских дворцов, древней Красной площади. (Это не только мое мнение - то же отмечали многие профессионалы.)

- А мне, знаете что запомнилось? Вот идет по Георгиевскому залу президент США Билл Клинтон, а за ним - госсекретарь Олбрайт и остальные сопровождавшие лица. Как-то, скажем так, довольно раскованно... И тут - фанфары и голос кремлевского диктора! И американцы как-то внутренне собрались.

- То, как он работал, вызывало уважение и восхищение. Событие, участником которого он был, благодаря звучанию его голоса, приобретало, я бы сказал, особый статус, верный оттенок.

Он всегда очень серьезно, очень ответственно относился к своей работе.

Евгения Хорошевцева вспоминает Сергей Хлебников, генерал-лейтенант, комендант Московского Кремля (2004 - 2020 гг.) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Товарищ генерал-лейтенант! А это же с Евгением Александровичем был связан эпизод - когда, представляя в Кремле, на одном из официальных мероприятий, нового президента Дмитрия Медведева, диктор сначала по привычке произнёс: «Владимир Владимирович...» Об этом будем сегодня вспоминать?

- Можно, конечно, и вспомнить. Как исключение из правил в дикторской биографии Евгения Хорошевцева, который, кстати, являлся учеником легендарного Юрия Левитана.

В то же время, это был очень простой человек - в быту, в обиходе молодые ребята, которые служат в Кремле, называли его по-домашнему - дядей Женей.

Международный музыкальный фестиваль «Спасская башня» Евгений Александрович вёл все годы - 12 раз.Там было и творчество с его стороны, к его мнению прислушивались.

Евгений Хорошевцев и Мирей Матье на Международном музыкальном фестивале «Спасская башня». Москва, Красная площадь, август 2017 г. Фото: архив Сергея Хлебникова

Вот и сейчас, узнав о смерти нашего любимого диктора, звонят и пишут те, кто готовит и проводит этот праздник. Все - в шоке: дядя Женя...

Я, Александр, свидетель - пожать ему руку, сфотографироваться с ним хотели и государевы люди, и знаменитости, и простые люди, которые знали его уникальный тембр, а видели порой впервые...

И еще его любили за чувство юмора, такт, обаяние, и, я, может быть, повторюсь - за отсутствие снобизма.

Таким мы запомним Евгения Александровича Хорошевцева.

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