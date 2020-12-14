Когда ожидается конец эпидемии коронавируса, почему растут цены на продукты и будут ли всех школьников и студентов переводить на удаленку

В перерывах между украшением ёлки, воспитанием детей и совещаниями в zoom мы собрали данные о том, какие подкасты Радио «Комсомольская правда» слушают больше всего на нашем сайте и в мобильном приложении. Рассказываем вам, чтобы вы не пропустили классные программы и послушали умных людей.

1 место. Режиссер Павел Лунгин: Кино превратилось в супермаркет, в котором ты покупаешь полтора-два часа времени

Как режиссер режиссеру. Юрий Грымов и Павел Лунгин начали обсуждать вроде бы хорошие новости - что сразу три российских фильма претендуют на кинопремию «Золотой глобус». И еще два вошли в список лучших картин 2020 года по версии журнала «Нью-Йорк таймс». Но вот какой нюанс - они все очень мрачные и показывают Россию не в лучшем свете. Почему на Западе любят только плохое кино про Россию и почему кино давно превратилось из искусства в шоу-бизнес (слушать)

2 место. Геннадий Онищенко: Еще вопрос, от чего больше вреда - от коронавируса или от террористической информационной атаки вокруг него

Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», правильно ли правительство борется с коронавирусом, когда закончится пандемия и почему есть силы, которые хотят, чтобы россияне не делали прививки (слушать)

3 место. Анна Попова: Если будем делать всё, как следует, тогда не будет роста коронавируса, тогда будет хороший прогноз

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» рассказала, уйдут ли школьники на дистанционку до 2022 года, на какой срок защищает вакцина от коронавируса, почему важен здоровый образ жизни, можно ли пить алкоголь во время вакцинации, помогает ли никотин справиться с коронавирусом, с кем и как отмечать Новый год (слушать)

4 место. Почему Минсельхоз рапортует о рекордном урожае, а цены на продукты прут

Экономист Никита Кричевский и редактор отдела экономики КП Алексей Иванов обсуждают, почему провалилось импортозамещение и страна не обрела продовольственную безопасность (слушать)

5 место. «На досаду мы решили энергию не тратить»: Мария Захарова рассказала о самом сложном моменте в 2020 году

Вообще мы планировали подвести с Марией Захаровой итоги года в международной политике. Но Мария Владимировна нас на смех подняла: до конца года еще уйма времени, а ситуация в мире меняется каждый день настолько стремительно, что итоги будут мягко говоря неполными. Поэтому просто получился интересный разговор про критику работы МИДа, коронавирус, контакты с оппозицией, мягкую силу, президентские выборы в США и будущее Чубайса (слушать)

6 место. Экономист Михаил Хазин: В России нет стратегического экономического планирования вообще. Нас только больше доят и меньше кормят

Андрей Норкин обсуждает с экономистом Михаилом Хазиным, насколько эффективным будет повышение налога до 15% для богатых и что ждет нашу экономику дальше (слушать)

7 место. Перевал Дятлова: сравниваем сериал с реальной историей

Расследование тайны перевала Дятлова, которое «Комсомольская правда» ведет много лет, заинтересовало телевизионщиков и они решили снять сериал. Получилось красочно, но местами не соответствует действительности. Рассказываем о главных ляпах и нестыковках сериала (слушать)

8 место. Валерий Фальков: Количество бюджетных мест будет увеличиваться в региональных вузах, а не в Москве и Петербурге

Министр науки и высшего образования России рассказал Радио «Комсомольская правда» о дистанционном образовании, увеличении бюджетных мест в вузах, сессиях он-лайн, иностранных студентах, поддержке ВУЗов (слушать)

9 место. Как Украина и Турция хотят отобрать Крым у России

Поддержка Турции Азербайджана в Нагорном Карабахе имеет гораздо более далеко идущие планы. Дальше Эрдоган попытается отнять у России Крым с помощью Украины (слушать)

10 место. «Он был настоящим московским интеллигентом»: коллеги вспоминают, каким человеком был Валентин Гафт

Народный артист скончался спустя три месяца после своего 85-летия... О том, каким он был человеком, рассказывают его друзья и коллеги (слушать)