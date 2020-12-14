"Все из-за коронавируса": раздраженный карантином Филипп Киркоров расстался с любимой женщиной

Поп-король решился на радикальные перемены в личной жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На протяжении почти 30 лет рядом с Филиппом Киркоровым всегда была одна и та же женщина, посвященная во все детали его личной жизни и ставшая практически членом семьи. Но в этом году артист все-таки решился на расставание: так знаменитая на всю страну домработница Люся стала обычной пенсионеркой Людмилой Дорондовой, которая ютится в однокомнатной квартире в Марьино и живет воспоминаниями. Как выяснилось, еще полгода назад певец отправил свою любимую помощницу на заслуженный отдых.

- Три года назад ходили разговоры, что меня отправят на пенсию, но тогда обошлось, - призналась Люся в ток-шоу "Звезды сошлись". - Насколько я слышала, он сейчас ищет новую домработницу, которая будет помоложе, поживее. Видно, кому-то надо было в дом пройти, освободить дорогу... Филипп меняет коллектив, возможно, ему кто-то нашептал про меня, а может, он обиделся на что-то. С этим коронавирусом, заразой, все какие-то нервные стали. И все равно я Филиппа люблю, он для меня всегда был как ребенок. Поэтому я своих детей и не хотела.

Филипп Киркоров и его бывшая домработница Людмила Дорондова Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Дорондовой, очевидных конфликтов и поводов для расставания у них с Киркоровым не было. Но против Люси сыграл ее возраст: в этом году помощнице поп-короля исполнится 80 лет.

- Он, бывало, посмотрит на мою физиономию красную - и говорит: "Давай отсюда, у тебя давление". В итоге в мае сказал мне окончательно: "Поезжай к себе, отдыхай", - поделилась домработница в телеэфире. - Уже после увольнения он помог мне деньгами, но сейчас я живу на свою пенсию - около 20 тысяч рублей в месяц.

Знаменитая Люся уверена, что со всеми обязанностями она справлялась, хотя признает - содержать в порядке весь дом ей было тяжело. Готовить любимый омлет певца - высокий, как в гостиницах, Люся так и не научилась. По ее же признанию, могла и вещь испортить: однажды от машинной стирки безвозвратно сел любимый атласный халат поп-короля. К тому же перед Филиппом женщина никогда не лебезила - говорила, как есть, могла и покритиковать.

После таких звездных хозяев, как Пугачева и Киркоров, работать в обычной семье Людмила Дорондова, по ее же признанию, не сможет - разве только вернется к Алле или Филиппу, если они предложат. Правда, артист от общения с некогда любимой Люсей пока уклоняется: так, когда на днях помощница звонила поздравить с днем рождения Аллу-Викторию, Киркоров даже не взял трубку.

Напомним, работать у Аллы Борисовны Люся начала еще в 80-х годах, была рядом, когда Примадонна вышла замуж за молодого певца. А в "нулевых", когда звездная пара развелась, Людмила к удивлению многих осталась с Киркоровым, а не с хозяйкой. При этом помощница сохранила добрые отношения со всей семьей Аллы Борисовны и до сих пор на связи с Кристиной Орбакайте: помогает звезде с дочкой Клавдией, когда они приезжают в Москву из Америки.