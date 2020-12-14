Ищите «фишки» и студентов-журналистов: эксперты «Открытых НКО» поделились секретами работы со СМИ с общественниками Казани и Екатеринбурга

Александр Чекшин и Виктория Савицкая. Фото: Александр Сафронов

Сегодня все больше людей, часто молодых, объединяются в НКО, чтобы помогать другим, делать что-то полезное в своем селе, городе или регионе. Правда, трудностей у некоммерческих организаций, особенно новичков, не мало. И одна из главных — как добиться того, чтобы о тебе узнали больше людей. В этом у них есть помощники — портал «Открытые НКО», который помогает общественникам подружиться со СМИ и стать для них по-настоящему интересными. 8 и 9 декабря его эксперты обсудили с представителями некоммерческих организаций Казани и Екатеринбурга проблемы взаимодействия со СМИ и способы повышения медийной активности.

Руководитель «Открытых НКО», директор спецпроектов издательского дома «Комсомольская правда», продюсер проекта «Чистая страна» Александр Чекшин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встречи с руководителем «Открытых НКО», директором спецпроектов издательского дома «Комсомольская правда», продюсером проекта «Чистая страна» Александром Чекшиным и выпускающим редактором портала dobro.live Викторией Савицкой прошли одновременно в очном и дистанционном форматах в рамках программы, утвержденной Фондом президентских грантов.

В Казани встреча прошла 8 декабря в шоу-руме Высшей школы журналистики и коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ), где на одной площадке собрались представители портала «Открытые НКО», а так же представители благотворительных и волонтерских организаций. Выбор места проведения встречи на тему СМИ и НКО не случаен — в Татарстане Казанский федеральный университет является одним из центров развития НКО, это достаточно уникальный опыт, когда вуз активно вовлечен в работу некоммерческого сектора.

Начальник Управления инновационного развития КФУ Антон Дыганов//Фото: Александр Сафронов

«Мы, как ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, в этом году озаботились вопросом информационной открытости НКО. В Республике много активных НКО, но им недостаточно медийности, поэтому мы стараемся убедить каждую организацию качественно вести сайты, социальные сети», — рассказал начальник Управления инновационного развития КФУ Антон Дыганов.

Руководитель портала «Открытые НКО» Александр Чекшин отметил, что сегодня СМИ заинтересованы в публикации социальных новостей, материалов об НКО, потому что тенденция запроса именно этой тематики со стороны аудитории растет.

Александр Чекшин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно это стало заметно во время пандемии коронавируса. СМИ стали чаще писать и говорить о волонтерах, что показывает и статистика портала «Открытые НКО»: только в марте и апреле после обработки заявок о добровольцах, помогающих врачам и пожилым во время карантина командой портала, в СМИ было опубликовано более 300 материалов.

Встречи прошли в рамках программы, утвержденной Фондом президентских грантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Александр Сафронов

В Екатеринбурге встреча состоялась 9 декабря на базе Первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга «EverJazz», куда пришли представители НКО, чтобы рассказать о своих проблемах в взаимодействии со СМИ.

Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются НКО — как добиться того, чтобы о тебе узнали больше людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, эти два региона были были выбраны для встреч не случайно — именно в них мы наблюдаем на протяжении почти двух лет не высокую активность в рамках подачи заявок и медийную активность НКО в целом. Например, на портал «Открытые НКО» было подано порядка 80 заявок от НКО Республики Татарстан и порядка 100 — от Свердловской области — что, безусловно, мало по сравнению с другими, более активными регионами. Результат публикаций в СМИ по итогам обработанных заявок соответствующий: порядка 30 публикаций в региональных и федеральных СМИ об акциях и волонтерах Свердловской области, порядка 55 публикаций об НКО Республики Татарстан.

В Екатеринбурге встреча состоялась 9 декабря на базе Первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга «EverJazz» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Вы просите, чтобы мы присылали материалы, а писать их кто будет? Мы все заняты, работаем, и к тому же не умеем писать, это не наша работа», — поднял резонный вопрос руководитель Благотворительного фонда «Благо Дарю» в Екатеринбурге Тимофей Сивковский.

Действительно, недостаток человеческого ресурса, который бы помогал НКО развивать медийную активность крайне велик, а выделить ставку, чтобы нанять профессионала — не каждая организация может себе позволить.

В период пандемии СМИ стали чаще писать и говорить о волонтерах, что показывает и статистика портала «Открытые НКО» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Для решения данной проблемы, один из «рабочих» вариантов — привлечение медиаволонтеров. В том числе и, привлекая студентов факультетов журналистики: такое взаимодействие будет полезно всем — организация получит человека, который будет освещать ее деятельность, а студент сможет практиковаться, — предложила Виктория Савицкая. — Еще один вариант, писать самим и присылать тексты к нам на портал, где команда тщательно поработает с материалом и доведет его до готовности».

Еще один из самых частых вопросов от некоммерческих организаций — как заинтересовать СМИ.

«Мы планируем открыть в Казани велоцентр, где дети с инвалидностью смогут заниматься на велосипедах. Это для них очень важно — вы даже не представляете, как велоспорт помогает детям развиваться. У нас с каждым годом группы «молодеют»: на велосипеды садятся уже и 4-летние малыши. Но СМИ это не интересно — я много раз предлагала разные темы, приглашала на наши соревнования», — поделилась руководитель АНО «Спорт будущего» Эльвира Драгайцева из Республики Татарстан.

Общественники Екатерибурга узнали о возможностях проекта Открытые НКО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель портала «Открытые НКО» Александр Чекшин порекомендовал придумывать «фишки» как к самим мероприятиям, так и к подаче инфоповодов:

«Ну, к примеру, если мы говорим о велосипедах, то можно «посчитать», сколько километров «накрутили» велосипедисты с инвалидностью. Например, за время соревнований они проехали расстояние, как от Земли до Луны. Уже становится интереснее, не так ли? Или акция «собери батарейки — спаси ежиков» тоже будет для СМИ привлекательна просто потому, что найден необычный поворот, а не просто лозунги в поддержку экологии, которые встречаются чаще», — пояснил Александр Чекшин.

Впрочем, это далеко не все вопросы и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются НКО России при взаимодействии со СМИ.

Портал «Открытые НКО» благодарит Высшую школу журналистики и коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ), Управление инновационного развития КФУ, и АНО Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства за активную помощь в организации встреч.

Так же мы благодарим всех участников встреч за обратную связь и стремление развивать свою медиа-активность.