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Общество

Ищите «фишки» и студентов-журналистов: эксперты «Открытых НКО» поделились секретами работы со СМИ с общественниками Казани и Екатеринбурга

Как сделать обычную акцию "вкусной" для СМИ? Где найти медиа-волонтера? На эти и другие вопросы от представителей некомерческих организаций постарались ответить представители портала "Открытые НКО" на медиа-встречах
Виктория САВИЦКАЯ
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Александр Чекшин и Виктория Савицкая. Фото: Александр Сафронов

Александр Чекшин и Виктория Савицкая. Фото: Александр Сафронов

Сегодня все больше людей, часто молодых, объединяются в НКО, чтобы помогать другим, делать что-то полезное в своем селе, городе или регионе. Правда, трудностей у некоммерческих организаций, особенно новичков, не мало. И одна из главных — как добиться того, чтобы о тебе узнали больше людей. В этом у них есть помощники — портал «Открытые НКО», который помогает общественникам подружиться со СМИ и стать для них по-настоящему интересными. 8 и 9 декабря его эксперты обсудили с представителями некоммерческих организаций Казани и Екатеринбурга проблемы взаимодействия со СМИ и способы повышения медийной активности.

Руководитель «Открытых НКО», директор спецпроектов издательского дома «Комсомольская правда», продюсер проекта «Чистая страна» Александр Чекшин

Руководитель «Открытых НКО», директор спецпроектов издательского дома «Комсомольская правда», продюсер проекта «Чистая страна» Александр Чекшин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встречи с руководителем «Открытых НКО», директором спецпроектов издательского дома «Комсомольская правда», продюсером проекта «Чистая страна» Александром Чекшиным и выпускающим редактором портала dobro.live Викторией Савицкой прошли одновременно в очном и дистанционном форматах в рамках программы, утвержденной Фондом президентских грантов.

В Казани встреча прошла 8 декабря в шоу-руме Высшей школы журналистики и коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ), где на одной площадке собрались представители портала «Открытые НКО», а так же представители благотворительных и волонтерских организаций. Выбор места проведения встречи на тему СМИ и НКО не случаен — в Татарстане Казанский федеральный университет является одним из центров развития НКО, это достаточно уникальный опыт, когда вуз активно вовлечен в работу некоммерческого сектора.

Начальник Управления инновационного развития КФУ Антон Дыганов//Фото: Александр Сафронов

Начальник Управления инновационного развития КФУ Антон Дыганов//Фото: Александр Сафронов

«Мы, как ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, в этом году озаботились вопросом информационной открытости НКО. В Республике много активных НКО, но им недостаточно медийности, поэтому мы стараемся убедить каждую организацию качественно вести сайты, социальные сети», — рассказал начальник Управления инновационного развития КФУ Антон Дыганов.

Руководитель портала «Открытые НКО» Александр Чекшин отметил, что сегодня СМИ заинтересованы в публикации социальных новостей, материалов об НКО, потому что тенденция запроса именно этой тематики со стороны аудитории растет.

Александр Чекшин

Александр Чекшин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно это стало заметно во время пандемии коронавируса. СМИ стали чаще писать и говорить о волонтерах, что показывает и статистика портала «Открытые НКО»: только в марте и апреле после обработки заявок о добровольцах, помогающих врачам и пожилым во время карантина командой портала, в СМИ было опубликовано более 300 материалов.

Встречи прошли в рамках программы, утвержденной Фондом президентских грантов.

Встречи прошли в рамках программы, утвержденной Фондом президентских грантов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Александр Сафронов

Фото: Александр Сафронов

В Екатеринбурге встреча состоялась 9 декабря на базе Первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга «EverJazz», куда пришли представители НКО, чтобы рассказать о своих проблемах в взаимодействии со СМИ.

Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются НКО — как добиться того, чтобы о тебе узнали больше людей.

Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются НКО — как добиться того, чтобы о тебе узнали больше людей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, эти два региона были были выбраны для встреч не случайно — именно в них мы наблюдаем на протяжении почти двух лет не высокую активность в рамках подачи заявок и медийную активность НКО в целом. Например, на портал «Открытые НКО» было подано порядка 80 заявок от НКО Республики Татарстан и порядка 100 — от Свердловской области — что, безусловно, мало по сравнению с другими, более активными регионами. Результат публикаций в СМИ по итогам обработанных заявок соответствующий: порядка 30 публикаций в региональных и федеральных СМИ об акциях и волонтерах Свердловской области, порядка 55 публикаций об НКО Республики Татарстан.

В Екатеринбурге встреча состоялась 9 декабря на базе Первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга «EverJazz»

В Екатеринбурге встреча состоялась 9 декабря на базе Первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга «EverJazz»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Вы просите, чтобы мы присылали материалы, а писать их кто будет? Мы все заняты, работаем, и к тому же не умеем писать, это не наша работа», — поднял резонный вопрос руководитель Благотворительного фонда «Благо Дарю» в Екатеринбурге Тимофей Сивковский.

Действительно, недостаток человеческого ресурса, который бы помогал НКО развивать медийную активность крайне велик, а выделить ставку, чтобы нанять профессионала — не каждая организация может себе позволить.

В период пандемии СМИ стали чаще писать и говорить о волонтерах, что показывает и статистика портала «Открытые НКО»

В период пандемии СМИ стали чаще писать и говорить о волонтерах, что показывает и статистика портала «Открытые НКО»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Для решения данной проблемы, один из «рабочих» вариантов — привлечение медиаволонтеров. В том числе и, привлекая студентов факультетов журналистики: такое взаимодействие будет полезно всем — организация получит человека, который будет освещать ее деятельность, а студент сможет практиковаться, — предложила Виктория Савицкая. — Еще один вариант, писать самим и присылать тексты к нам на портал, где команда тщательно поработает с материалом и доведет его до готовности».

Еще один из самых частых вопросов от некоммерческих организаций — как заинтересовать СМИ.

«Мы планируем открыть в Казани велоцентр, где дети с инвалидностью смогут заниматься на велосипедах. Это для них очень важно — вы даже не представляете, как велоспорт помогает детям развиваться. У нас с каждым годом группы «молодеют»: на велосипеды садятся уже и 4-летние малыши. Но СМИ это не интересно — я много раз предлагала разные темы, приглашала на наши соревнования», — поделилась руководитель АНО «Спорт будущего» Эльвира Драгайцева из Республики Татарстан.

Общественники Екатерибурга узнали о возможностях проекта Открытые НКО

Общественники Екатерибурга узнали о возможностях проекта Открытые НКО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель портала «Открытые НКО» Александр Чекшин порекомендовал придумывать «фишки» как к самим мероприятиям, так и к подаче инфоповодов:

«Ну, к примеру, если мы говорим о велосипедах, то можно «посчитать», сколько километров «накрутили» велосипедисты с инвалидностью. Например, за время соревнований они проехали расстояние, как от Земли до Луны. Уже становится интереснее, не так ли? Или акция «собери батарейки — спаси ежиков» тоже будет для СМИ привлекательна просто потому, что найден необычный поворот, а не просто лозунги в поддержку экологии, которые встречаются чаще», — пояснил Александр Чекшин.

Впрочем, это далеко не все вопросы и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются НКО России при взаимодействии со СМИ.

Портал «Открытые НКО» благодарит Высшую школу журналистики и коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ), Управление инновационного развития КФУ, и АНО Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства за активную помощь в организации встреч.

Так же мы благодарим всех участников встреч за обратную связь и стремление развивать свою медиа-активность.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС

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