Ангел, планета Тишины и пельмень: скафандр с рисунками детей с онкологией из Санкт-Петербурга отправится в космос

Рисунки ребят украсят скафандр «Мечтатель». Фото: Благотворительный фонд «Свет»

Чтобы желания ребят, которые сейчас борются с онкологией, сбылись, взрослым нужно им немножко помочь. Врачам – назначить правильное лечение, мамам и папам – быть рядом, а за «доставку» мечты прямо к звездам возьмется международная команда неравнодушных людей.

Необычный проект называется «Скафандр». Его запустили четыре года назад, в 2016 году, когда художник из Хьюстона (США), Йен Сайон, решил исполнить мечты маленьких пациентов онкологического центра MD Anderson. Он обратился к НАСА с предложением буквально отправить детские желания в космос, украсив скафандр астронавта рисунками ребят. Первый скафандр, который доставили на МКС, назвали «Надежда». Затем дети вручную расписали костюм астронавта, дав ему имя «Мужество». Первый российский скафандр, украшенный детскими рисунками назвали символично – «Победа», в сентябре 2017 года его доставили на борт МКС, откуда международный экипаж передал свои пожелания авторам рисунков. Об этом сообщает портал "Открытые НКО".

Ребята пообщались с настоящими космонавтами. Фото: Благотворительный фонд «Свет»

Проект стал международным, он развивается американским фондом Space for Art Foundation и российским UNITY при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и космических агентств.

Скафандр «Мечтатель» отправится на международную космическую станцию уже в феврале 2021 года. Он объехал восемь стран (был в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, и других), 16-м городом, который присоединился к акции, стал Санкт-Петербург. В заключительный день V Всероссийского патриотического форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт», 5 декабря, ребятам, подопечным благотворительного фонда «Свет», предложили оставить на скафандре свои послания. Помогали им люди, которые знают про космос всё и даже не сомневаются, что желания ребят, достигнув таких высот, сбудутся — летчик-космонавт и герой России Михаил Корниенко и космонавт-испытатель Марк Серов. Форум был организован Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики России при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и Администрации Санкт-Петербурга. Он проходил с 3 по 5 декабря.

— Наши дети вместе с космонавтами создавали рисунки для скафандра. После окончания мероприятия дети пообщались с космонавтами, задали им множество вопросов. Ребята остались под очень большим впечатлением от происходящего, — поделилась эмоциями мама подопечной фонда «Свет» Юлия Кудрявцева.

Скафандр «Победа» на МКС. Фото: кадр видео «Роскосмос».

Желания детей оказались схожи по замыслу, но такие разные в подаче. Все ребята, которые борются с онкологией, мечтают выздороветь, но у каждого свои планы на новую здоровую жизнь. Кто-то мечтал поскорее быть со своим домашним питомцем и рисовал котов. Кто-то мечтает о неизведанном, так что теперь скафандр украшает пейзаж «Планеты Тишины».

— Для скафандра «Мечтатель» дети нарисовали сакуру, мозазавра, котов, конфеты, ангела и даже пельмень, — рассказали в благотворительном фонде «Свет».

Уже в феврале скафандр улетит туда, куда часто смотрят по вечерам дети, оставшиеся на долгие месяцы в больничной палате – в небо, к звездам. Скафандр отправят на МКС на грузовом космическом корабле вместе с другим грузом для экипажа станции.

— В проекте я участвую уже второй раз, — рассказал космонавт-испытатель Михаил Корниенко. —К мечтам нужно обязательно стремиться и прокладывать к ним дорожку! Я хочу, чтобы все детишки в этом проекте выздоровели и чтобы их мечты сбылись.

Скафандр «Мечтатель» отправится на международную космическую станцию уже в феврале 2021 года Фото: Благотворительный фонд «Свет»

Маленькие подопечные благотворительного фонда могли вот так просто пообщаться с настоящим космонавтом. Хисамов Радель признался, что подготовил целых 30 вопросов про космос, все, правда, задать не успел – мальчика очень интересовало, чем занимаются космонавты на МКС, какие у них обязанности, видели ли они руду в космосе. И хотя Радель не получил ответы на все вопросы, космонавт дал ему свою визитку и пообещал продолжить общение.

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