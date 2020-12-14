Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 14 декабря 2020 года Фото: REUTERS

АЛИЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ РОССИЮ

"К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в разрешении конфликта. Несмотря на то, что Минская группа на протяжении 28 лет имела мандат на это", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сопредседателями Минской группой ОБСЕ Стефана Висконти из Франции и Эндрю Шофера из США.

Как и ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев отметил главенствующую роль в урегулирование конфликта президента России Владимира Путина. Он заявил, что благодаря твердой позиции России "ситуация в регионе полностью изменилась, а карабахский конфликт остался в истории".

Алиев также сообщил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе Азербайджана.

"Турецко-российский мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима прекращения огня. Считаю, что это очень хорошее проявление регионального сотрудничества. В то же время это - символ очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. Это - уже реальность", - заявил Алиев.

В КАРАБАХЕ НАШЛИ ПОТЕРЯВШИХСЯ АРМЯН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на заседании Совбеза о том, что 12 декабря во время конфликта близ двух карабахских сел Хин Тазхер и Хцаберд Гадрутского района были ранены 6 армянских военнослужащих.

- С азербайджанской стороны есть убитые и раненые, но как только туда прибыло небольшое подразделение российских миротворцев, все успокоилось, а села были заняты азербайджанским спецназом. Присутствие там миротворцев вселяет надежду, что удастся избежать дальнейшей эскалации, - заявил Пашинян.

Отметим, что у Минобороны и Службы государственной безопасности Азербайджана своя версия на этот счет: "Некоторые вооруженные формирования Армении остались в лесу в северо-западной части поселения Хадрут Ходжавендского района Азербайджана после объявления прекращения огня в соответствии с заявлением президентов Азербайджанская Республика, Российская Федерация и премьер-министр Армении. В армянских СМИ сообщили, что эти вооруженные формирования потерялись в лесной зоне со ссылкой на армянских чиновников. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил РФ с просьбой вывести их с этой территории".

В Баку отметили, что чаша терпения была переполнена, когда один азербайджанский военнослужащий был убит, а сотрудник компании "Азерселл", который устанавливал средства связи и ретрансляции на вышке у села Хадрут получил тяжелые ранения. После этого и была проведена антитеррористическая операция.

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики подчеркнула, что "военнослужащие миротворческих сил России с ответственностью и высоким профессионализмом выполнили свои обязанности по соблюдению режима прекращения огня и эвакуации армянских военнослужащих, представленных как "потерянных" и "пропавших"".

МИРОТВОРЦЫ РАСШИРИЛИ ЗОНУ ОПЕРАЦИИ

На официальном сайте Министерства обороны России обновилась карта миротворческой операции в Карабахе. Теперь на ней появилось село Хин Тазхер, где накануне сообщалось о вооруженных столкновениях между армянскими и азербайджанскими военными.

- Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Лишь одно нарушение было зафиксировано два дня назад в Гадрутском районе. Российские миротворцы пресекли дальнейшее обострение обстановки, - говорится в сообщении военного ведомства.

Отметим, что российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в Нагорный Карабах, оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры и проводят разминирование местности.