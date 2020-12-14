«Совсем другая»: Кристина Асмус решилась на радикальные перемены и стала брюнеткой

Еще со времен "Интернов" зрители запомнили Асмус как блондинку. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус решилась на радикальную смену имиджа: 33-летняя блондинка перекрасила волосы и стала жгучей брюнеткой. На кардинальное преображение она пошла ради новой роли. Процесс окрашивания и его результат Кристина продемонстрировала в Инстаграме.

Актриса сделала селфи с новой прической: Кристина дополнила образ черной шляпой, черной футболкой и джинсами того же цвета.

- Как-то так. Кто там писал про розыгрыш? Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это еще не весь образ. Завтра выложу видео, – сообщила актриса.

Одной из первых новый имидж корллеги оценила актриса Наталья Рудова. «А тебе очень круто!» – написала Наталья в комментариях.

Подписчики Кристины тоже считают, что ей идет быть брюнеткой. «Темный цвет еще круче подчеркивает голубые глаза! Очень красиво», «Совсем другая Кристина», «Шикарно смотритесь», – пишут фолловеры.

Давно известно: если женщина хочет изменить что-то вокруг себя – она в первую очередь меняет прическу. У Кристины перемены в личной жизни совпали с профессиональной необходимостью. Ради какого фильма она так радикально изменилась, актриса не рассказывает. Фолловеры уже гадают: как на новый образ актрисы отреагирует ее бывший муж Гарик Харламов?

Подписчики Кристины тоже считают, что ей идет быть брюнеткой. Фото: Инстаграм.

Напомним, в этом году звезда сериала «Интерны» и резидент «Камеди клаб» подали на развод. Решение расстаться супруги приняли больше года назад, но долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе.

Не так давно суд официально поставил точку в их браке. После расставания с мужем Гариком Харламовым Кристина осталась жить в доме, который шоумен купил для своей семьи. А Гарик съехал в съемное жилье. Супруги остались друзьями и вместе воспитывают дочку. Но, видимо, в материальных вопросах межу ними не все гладко. По словам окружения, Харламов и Асмус намерены делить совместно нажитое имущество через суд. Стоимость их особняка оценивается в 100 миллионов рублей.

. Ради какого фильма она так радикально изменилась, актриса не рассказывает. Фото: Инстаграм.

Гарик сейчас – завидный холостяк, неудивительно, что ему то и дело приписывают новые отношения. Ходили слухи, что Харламов встречался с телеведущей Яной Кошкиной. Сейчас поговаривают, что артист увлечен своей партнершей по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук. Сама Катерина это, впрочем, не подтверждает.

А вот рядом с Кристиной так и не появился мужчина. Недавно актриса посетовала, что зимой сильно мерзнет, и потому будет вынуждена спать в обнимку с обогревателем, который заменит ей любимого человека.

- До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то), - пошутила Асмус в Инстаграме.