«Кто нагадил — свое обязательно получит»: Близкая подруга Наташи Королевой опровергла слух о ее разводе

Поклонники недоумевают: неужели Наташа Королева окончательно простила мужа? Фото: Инстаграм.

Измена Сергея Глушко уже второй месяц остается одним из самых громких скандалов этого года. Супруг Наташи Королевой публично признался в том, что был ей неверен. 28-летняя начинающая актриса Анастасия Шульженко заявила, что полтора года была любовницей Тарзана. В ответ певица простила мужа, хотя в него не кидал камни только ленивый. Но не успел улечься этот скандал, как разгорелся новый. Выяснилось, что Шульженко была далеко не единственной пассией стриптизера. Теперь его подозревают в связи с 42-летней актрисой Ксенией Черновой, которая также является преподавателем по технике речи. Говорят, она учила Сергея грамотно разговаривать, и в итоге не устояла перед его чарами.

После этих слухов развод Королевой и Глушко вновь замаячил на горизонте как печальная неизбежность. Поклонники гадают: насколько хватит терпения Наташи? И как долго она будет закрывать глаза на шалости мужа, который, похоже, ее совсем не ценит?

Точку над «i» в этой непростой ситуации поставила близкая подруга Королевой – бизнес-леди Ида Достман. В эфире телеканала НТВ она заявила, что развода не будет. И что Наташа окончательно простила своего блудного супруга. А все слухи – это, мол, происки врагов.

- Развода не будет. Ребята выйдут из этих трудностей. Кто нагадил — свое обязательно получит. И все будет так, как должно быть, - заявила Ида Достман в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Близкая подруга Королевой Ида Достман заявила, что развода не будет. Фото: кадр видео.

Напомним, Сергей Глушко публично покаялся в своей измене в Инстаграме. Супруг Королевой опубликовал пост, в котором рассказал, что провел ночь с двумя девушками, пока Наташи не было дома.

- Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло, - сообщил в видео Сергей.

По его словам, Наташа очень болезненно отреагировала на его признание.

- Я сказал: «Наташа, я приму любое твое решение. Разводись, выгоняй — заслужил». Первое время она находилась в прострации, просто смотрела в одну точку. Это хуже всего, уж лучше бы кричала... – рассказал Глушко.

В итоге Наталья решила простить супруга и дать ему второй шанс. К слову, сама певица уверяет, что она далеко не так любвеобильна, как Тарзан, который, как известно, "мужик на 200%". В интервью Собчак Королева призналась, что у нее в жизни были только два мужчины: первый муж Игорь Николаев и второй супруг Сергей Глушко.