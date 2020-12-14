Церкви в Калифорнии решили назваться стрип-клубами, чтобы получить возможность работать во время карантина

Удивительно, что церкви попадают под ограничительные требования, а вот стриптиз-клубы – нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две церкви в Калифорнии (Awaken Church в Сан-Диего и Godspeak Calvary Chapel в Таузенд-Оуксе), каждая из которых объединяет более двух тысяч прихожан, объявили о своем намерении стать стриптиз-клубами, чтобы обойти ограничения, связанные с пандемией.

«Стрип-клубы (не церкви) освобождены от ограничений. Наш губернатор считает их необходимыми. Поэтому решили, что мы сейчас – семейный дружественный стрип-клуб. На видео, загруженном в сети, можно увидеть, как двое членов церкви на сцене снимают куртки и галстуки под аплодисменты публики», – написал на своей странице в соцсетях пастор Юрген Маттезиус.

Согласно правилам, которые действуют в штате, закрыто большинство магазинов, спортивные и культурные центры, предприятия общественного питания работают на вынос. Удивительно, что церкви попадают под ограничительные требования, а вот стриптиз-клубы – нет.

Кроме того в большинстве округов Калифорнии действует комендантский час: жителям запрещено покидать дома с десяти часов вечера до пяти утра за исключением уважительных причин, к которым относят покупку продуктов, прогулки с собаками или действия в связи с чрезвычайными ситуациями.

Ситуация с переименованием церквей в стрип-клубы дошла до Верховного суда США. В связи с этим ожидается, что либо церквям позволят переименоваться и остаться открытыми, либо под действие общих ограничений подведут и увеселительные заведения.

Несмотря на усилия властей, ситуация с коронавирусом в Калифорнии остается одной из самых серьезных в США. На сегодняшний день на территории штата зарегистрировано более 1,5 миллиона заражений и свыше 21 тысячи смертей от COVID-19.