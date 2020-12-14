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14 декабря в США проголосуют выборщики, но Трамп намерен продолжать бороться за пересмотр результатов

У действующего президента практически не остается времени для доказательства своей правоты
Юрий МАЙБОРОДА
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Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от судебных исков

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от судебных исков

Фото: REUTERS

Согласно законам США, в понедельник, 14 декабря, состоится заседание Коллегии выборщиков, на которой будет официально избран новый президент страны.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от судебных исков о нарушениях во время подсчета голосов на всеобщих выборах.

«Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел. Мы будем ускорять их рассмотрение, как только можем. У нас в распоряжении очень мало времени», – заявил Трамп в беседе с журналистами.

Также он выразил большую озабоченность тем, что в стране к власти может прийти нелегитимный президент, поскольку уверен, что победа досталась Байдену исключительно из-за махинаций демократов с голосами избирателей.

После заседания коллегии выборщиков результаты их голосования будут направлены в Сенат и 6 января должны быть одобрены обеими палатами Конгресса США. Церемония инаугурации новоизбранного президента проводится 20 января.

Ранее стало известно, что Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса с требованием пересчитать голоса в четырех штатах. Комментируя ситуацию, Трамп заявил, что огорчен действиями судей:

– Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!

Выборы президента США в 2020 году

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