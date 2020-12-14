Звезды ищут в жены красавиц из народа: Харламов, Моргенштерн, Корчевников зарабатывать научились, а в любви пока не везет

Алишер Моргенштерн официально свободен, поэтому и знакомится с девушками. Хотя подружка у Алишера есть – но он с ней то ссорится, то мирится Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Если бизнесмены не избегают известных невест из шоу-бизнеса, то знаменитые мужчины чаще всего уже разочаровались в романах с коллегами. Поэтому звезды предпочитают женщин красивых, но только не коллег. Рассказываем о семи известных холостяках разных возрастов

Рэпер

Моргенштерн, 22 года

На следующей неделе покажут предновогодний выпуск «Давай поженимся!», где одним из женихов будет Алишер Моргенштерн. Холостяк официально свободен, поэтому и знакомится с девушками. Хотя подружка у Алишера есть – но он с ней то ссорится, то мирится. Встретить рэпера и по совместительству блогера можно, к примеру в его ресторане в центре Москвы. Невесты объявили охоту на Алишера – ходят высиживать его в ресторан, который рэпер недавно открыл в столице. Он там частенько прогуливается по залу, а порой шокирует посетителей в роли официанта. Цены в ресторане – средние по центру: пицца – 690 рублей, салат с авокадо – 650 рублей. В окружении Моргенштерна говорят, что он терпеть не может пафосных богатых наследниц - выбирает красавиц, как и он, «из народа».

Сам Алишер переехал из Уфы в Москву прошлой осенью, а в трендах у молодежи он уже третий год. Журнал Forbes сообщил, что за год Алишер заработал $1,5 млн. (109 млн. руб). Платят ему за концертные выступления, рекламу, а интеграция в его клип, к примеру, стоит 5 миллионов рублей.

Блогер

Даня Милохин, 19 лет

За этим блогером в социальной сети Tik Tok следят больше 10 миллионов человек. Даню называют вторым Юрой Шатуновым, так как он воспитывался в том же приюте, что известный исполнитель из «Ласкового мая». Еще прошлым летом Данила Милохин (Даня) работал официантом в кафе Анапы. На 18-летие Даня, как сирота, получил от государства пособие в 200 тысяч рублей, купил на эти деньги новый смартфон и билет в столицу. Начал активничать в соцсетях – и у него это здорово получалось. Откровения о непростой судьбе, признания о том, как завязал с наркотиками, прикольные видеоролики, записи песен. И вот уже в 2020-м он приятельствует с Андреем Малаховым, «дико тусит» дуэтом с Николаем Басковым на «Песне года», его фото на обложке глянцевого журнала GQ, он получает модную премию в номинации «Открытие года». Forbes посчитал, что Даня зарабатывает на рекламе в соцсетях в среднем 2 миллиона рублей в месяц. Смазливая внешность, улыбка до ушей, душещипательная история - и вот уже в Даню влюблены миллионы школьниц и студенток. О семейной жизни этот юный сердцеед пока не думает, но активно знакомится с девчонками.

Даню называют вторым Юрой Шатуновым Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущий

Борис Корчевников, 38 лет

А вот Борис Корчевников жениться хочет, да только пока не встретил вторую половинку. Зарабатывает Борис прилично – он ведь ведет популярный ежедневный телепроект «Судьба человека». Кроме того, Корчевников еще трудится генеральный директором на телеканале «Спас». Борис неоднократно говорил даже в телеэфире, что хочет создать семью, воспитывать ребенка. Естественно, что парой ему может стать женщина, как и он – верующая. Корчевников считает, что одиночества не бывает, а вот знакомства в интернете – «самое выпуклое, кричащее одиночество». Так что в популярном приложении Tinder вы Бориса не найдете, а вот в церкви рядом с его домом в будние дни утром встретите. Ради знакомства можно прийти зрителем, к примеру, на программу «Судьба человека». Корчевников не исключает, что мог бы полюбить женщину с ребенком. Борис как-то пошутил, что его отговоркой может быть опыт коллеги Малахова: «Андрей женился в 39 – значит, не все еще потеряно!» Сам Борис в программе «Когда все дома» выдвинул версию о том, что он до сих пор не женат в том числе и потому, что вырос без отца – перед глазами не было примера полной семьи. Однако коллеги Корчевникова не сомневаются, что он еще будет счастлив в семейной жизни. А пока Борис живет с мамой – так много работающему холостяку удобнее. Кстати, с бывшей женой телеведущий познакомился в церкви.

Борис Корчевников жениться хочет, да только пока не встретил вторую половинку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юморист

Гарик Харламов, 39 лет

Психологи говорят, что выйти замуж за мужчину проще всего в первый год после его развода. И такой холостяк в нашем шоу-бизнесе есть. Это резидент «Comedy Club» Гарик Харламов. Гарик жених обеспеченный: продюсирует проекты, снимается на ТВ, ведет заказники. В последнем списке богатых и знаменитых Forbes его годовой заработок запечатлен в сумме $2,9 миллионов (212 миллионов рублей). Поэтому на Харламова в определенных кругах светских дам объявлена настоящая охота. Но Гарик «крепкий орешек» - после второго развода он вряд ли «клюнет» на серьезные отношения с моделями, содержанками или коллегами. В окружении артиста говорят, что тот дал зарок «никаких звезд»! Харламову бы жену, которая и вкусно накормит, и сможет поддержать разговор на разные темы. В общем, Гарику нужна умная, красивая, хозяйственная жена. После недавнего развода с актрисой Кристиной Асмус, экс-жена юмориста с его дочерью остались жить в загородном доме. А у Гарика в собственности есть еще и квартира в центре Москвы. Самый простой путь познакомиться с Харламовым – зацепить его остроумием в социальных сетях. Кстати, со своей бывшей женой Гарик познакомился как раз «у всех на глазах» - в соцсетях.

Гарик жених обеспеченный Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спортсмен

Дмитрий Сычев, 37 лет

Красавчик-футболист до сих пор ни разу не был женат. Волной женского внимания Дмитрия Сычева теперь накрыло вновь, как в годы его игры за Сборную России по футболу. Виноват в этом «Ледниковый период», в котором Дмитрий Сычев успешно катается в паре с фигуристкой Марией Петровой. Сейчас Дмитрий Сычев занимается бизнесом – у него есть компания по организации школ серфинга и серфтуров по всему миру, а также бутик одежды. В его инстаграме контакты этих компаний есть, поэтому место встречи можно запланировать. Кроме того, Сычев получил образование по специальности «спортивный менеджмент» и планирует работать в футбольной сфере.

Красавчик-футболист до сих пор ни разу не был женат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер

Милош Бикович, 32 года

Этот артист мечтает о жене и детях, но до сих пор Милош Бикович не встретил единственную любимую. Сербский актер, когда прилетает в Москву на съемки, бывает в ресторанах, на премьерах фильмов. У Милоша и романы в России были. Бикович часто говорит, что у него есть девушка, чтобы таким образом прекратить «охоту светских львиц» на его руку и сердце. А охотиться есть на что – Бикович хорош собой, любит детей и животных, прилично зарабатывает, не пьет.

Бикович часто говорит, что у него есть девушка, чтобы таким образом прекратить «охоту светских львиц» Фото: кадр из фильма

Бизнесмен

Павел Дуров, 36 лет

Самый загадочный холостяк в нашем списке, но зато самый богатый. Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров не только хорош собой, но и сказочно богат – его состояние по оценке Forbes $3,4 миллиарда. Встретиться с ним может помочь только счастливый случай. Павел тут недавно в списке правил, которые помогают ему быть в отличной форме назвал: отказ от алкоголя, мяса, умеренность в еде, сон, спорт. А также – возможность жить одному. Тут Дуров лукавит – бизнесмен был в отношениях, у него есть двое детей. А вот место спутницы жизни рядом с ним пока вакантно, а мечтать накануне Нового года не вредно.