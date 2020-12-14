Трех литовских судей подают в международный розыск

События в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам Российской Федерации, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством

Трем литовским судьям: Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан Российской Федерации. Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых. Об этом в понедельник заявили в Следственном комитете (СК) России.

- В момент вынесения решения этим литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам Российской Федерации, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР (независимость Литовской Республики была признана лишь в сентябре 1991 года). В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, 27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литовской Республики в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Литовским судом российские граждане признаны виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали.

СК России продолжает расследование уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности и вынесении заведомо неправосудного приговора в Литовской Республике в отношении граждан России из числа бывших военнослужащих Советской Армии, сотрудников правоохранительных органов и членов Коммунистической партии Литвы в связи с событиями в городе Вильнюсе в январе 1991 года.