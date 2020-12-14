Для осужденных закупили комфортные вагоны с биотуалетами

Парк специальных вагонов будет расширяться. Фото: ФСИН

В ближайшее время Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России получит 12 спецвагонов для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, железнодорожным транспортом.

- В новой модели, разработанной ОАО "Тверской вагоностроительный завод" совместно с МВД и ФСИН России, устранены недостатки, выявленные специальными подразделениями УИС по конвоированию при эксплуатации спецвагонов предыдущих моделей. Вагоны оснащены самым современным оборудованием, позволяющим существенно улучшить условия перемещения как конвоируемых лиц, так и сотрудников караулов по конвоированию. В вагоне предусмотрена раздельная система кондиционирования для персонала и для конвоируемых лиц, что позволяет поддерживать необходимый микроклимат в камерах, установлены обеззараживатели воды и воздуха, в том числе впервые применен ионизирующий излучатель, установленный в коридоре спецвагона между камерами, значительно снижающий риск передачи инфекционных заболеваний. Также вагон оснащен биотуалетом для осужденных, улучшенной системой видеонаблюдения. В вагонах, в том числе в камерных помещениях, стало намного светлее из-за использования светодиодных ламп, кроме того, в тамбуре установлены дополнительные светодиодные прожекторы для освещения зоны посадки (высадки) конвоируемых «пассажиров». Данная модель вагона снабжена автономным дизель-генератором с увеличенной емкостью аккумуляторных батарей для поддержания работоспособности систем сигнализации, видеонаблюдения и кондиционирования во время стоянок, - перечислили во ФСИН достоинства нового вагона для конвоирования осужденных.

В ведомстве отметили, что прежде всего боролись за улучшение и условия для работы и бытового обеспечения сотрудников караула во время несения службы: кабинет начальника караула (одно из купе вагона) оснащен всеми необходимыми техническими средствами для контроля за обстановкой в вагоне, для персонала имеется кухонное помещение с электроплитой, электрочайником, холодильником, что немаловажно, учитывая многодневное нахождение караула в пути.

Фото: ФСИН

- Если большинство осужденных следуют в спецвагоне до пункта назначения чаще всего не более нескольких часов, то сотрудникам только в одну сторону рейса (протяженность одного из маршрутов, например, Москва-Челябинск составляет порядка 1980 километров) приходится ехать более полутора суток, - отметили во ФСИН России.

Ежегодно специальными подразделениями УИС по конвоированию перевозится свыше миллиона осужденных. Для выполнения задач конвоирования назначается около 54 тысяч караулов.

Парк специальных вагонов будет расширяться. МВД России также запланировано приобретение в 2021-2022 г.г. дополнительно 21 единицы специальных вагонов с улучшенными технико-эксплуатационными показателями.