Эксперты констатировали снижение объема нелегальных вырубок

Более половины из 2,5 тыс. нарушений лесного законодательства – незаконная рубка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Доля незаконных вырубок составляет около 15% от объемов легальной заготовки древесины, оценивает главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков. Он подчеркивает, что сейчас это в основном не действия «черных лесорубов», а несоблюдение правил рубок легальными пользователями, например, выход за границы делянок, превышение норм выборочных рубок.

«Действия государства по отношению к нелегальным рубкам постоянно усиливаются, вводятся более жесткие формы контроля документации, спутниковые методы контроля вырубок и так далее. Потому количество незаконных рубок медленно, но снижается, - утверждает Дмитрий Замолодчиков.

С ним соглашается и Игорь Григорьев из Арктического государственного агротехнологического университета. Однако он связывает это с укрупнением лесопромышленных компаний и арендуемых ими площадей.

«Промышленники сами начинают следить и пресекать деятельность «черных» лесорубов на территории своей аренды, - поясняет Григорьев. – Когда «закон – тайга, а прокурор - медведь», все меньше оказывается желающих связываться с силовыми структурами лесопромышленников».

При этом ущерб, наносимый незаконными рубками, по данным Рослесхоза, растет. Профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров объясняет это разницей в единицах измерения.

«Рослесхоз указывает ущерб в денежном эквиваленте, а цена древесины растет. То есть, ущерб может расти даже при фактическом снижении объемов вырубки. Косвенно это подтверждает и статистика, фиксирующая снижение количества нарушений законодательства, которые причинили вред лесам, в том числе и незаконных рубок», - заключает Сергей Никоноров.

Рослесинфорг в этом году направил в региональные лесоуправления более 4,5 тыс. обработанных фрагментов космических снимков с признаками нарушения лесного законодательства. В результате проверок подтверждено 2,5 тыс. нарушений, из которых более половины случаев – незаконная рубка. Изъято около 400 тыс. кубометров древесины, общий ущерб составил 2,4 млрд рублей.