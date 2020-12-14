Первый мировой лидер сделал прививку от коронавируса. А Трамп решил подождать

Премьер-министр Израиля показал пример согражданам Фото: REUTERS

Израильские СМИ объявили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн покажут пример согражданам и первыми вакцинируются от коронавируса, причем сделают это до начала кампании по вакцинации населения.

С учетом того, что старт этой кампании в Израиле был дан вчера, Нетаньяху стал первым мировым лидером, получившим прививку от COVID-19.

Массовая вакцинация стартует сегодня и в США, но президент Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку.

- Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину чуть позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я просил внести эту поправку. – написал президент США в своем Твиттере.

И пояснил, что сам пока не будет вакцинироваться, однако, «с нетерпением ждет» возможности получит прививку в подходящий момент.

Трамп, переболевший коронавирусом в октябре, не сообщил, сохранились ли у него антитела к COVID-19.

Как уже известно, далеко не у всех переболевших коронавирусом нового типа антитела, защищающие от повторного заболевания COVID-19, сохраняются надолго и в достаточном объеме. Поэтому для выработки популяционного иммунитета вакцинация необходима и тем, кто уже переболел коронавирусом.

Кроме Трампа, в числе мировых лидеров, перенесших коронавирус нового типа: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава Совбеза Казахстана Нурсултан Назарбаев.