Первый мировой лидер сделал прививку от коронавируса. А Трамп решил подождать

Премьер-министр Израиля показал пример согражданам
Фото: REUTERS
Израильские СМИ объявили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн покажут пример согражданам и первыми вакцинируются от коронавируса, причем сделают это до начала кампании по вакцинации населения.
С учетом того, что старт этой кампании в Израиле был дан вчера, Нетаньяху стал первым мировым лидером, получившим прививку от COVID-19.
Массовая вакцинация стартует сегодня и в США, но президент Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку.
- Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину чуть позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я просил внести эту поправку. – написал президент США в своем Твиттере.
И пояснил, что сам пока не будет вакцинироваться, однако, «с нетерпением ждет» возможности получит прививку в подходящий момент.
Трамп, переболевший коронавирусом в октябре, не сообщил, сохранились ли у него антитела к COVID-19.
Как уже известно, далеко не у всех переболевших коронавирусом нового типа антитела, защищающие от повторного заболевания COVID-19, сохраняются надолго и в достаточном объеме. Поэтому для выработки популяционного иммунитета вакцинация необходима и тем, кто уже переболел коронавирусом.
Кроме Трампа, в числе мировых лидеров, перенесших коронавирус нового типа: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава Совбеза Казахстана Нурсултан Назарбаев.