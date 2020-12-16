Новогодний стол накрыть и здоровье сохранить

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В ожидании праздников мы, с одной стороны, рисуем в воображении вкуснейший новогодний ужин. А с другой - в голову лезут беспокойные мысли о будущих лишних килограммах, перегрузке поджелудочной железы, печени и прочих традиционных неполадках после долгих застолий. Как достичь гармонии: чтобы еда на столе радовала и глаз, и вкус, и в целом шла на пользу здоровью? По просьбе «КП» список главных правил составили эксперты Роспотребнадзора.

1. «Царица стола» - индейка или курица.

Жирную свинину или баранину можно заменить куда более полезным, но ничуть не менее вкусным блюдом из мяса птицы.

Самый новогодний способ приготовления - запекание с яблоками и/или черносливом. В отличие от жарки это снизит риск образования вредных веществ - канцерогенов. Кстати, если вы заботитесь о своей талии, а также здоровье сосудов и сердца, не усугубляйте калорийность продуктов запеканием под сыром, майонезом, сметаной или в панировке. Насыщенный вкус помогут придать овощи, специи, а сохранить сок и аромат можно благодаря закрытой посуде или мешочкам для запекания.

2. Попробуйте отпраздновать с рыбой.

Это можно назвать средиземноморским вариантом. Именно за такую диету выступают кардиологи и специалисты по долголетию. Простой и аппетитный рецепт рыбы, запеченной с овощами, вы можете найти в «Книге здоровых рецептов» на портале Роспотребнадзора ЗДОРОВОЕ-ПИТАНИЕ.РФ. «Блюдо получается легкоусвояемым, в нем содержатся все необходимые человеку аминокислоты, а также витамины A, D, E, кальций, цинк, йод, селен, железо, фосфор и магний. Благодаря способу приготовления и рыба, и овощной гарнир сохраняют сочность и выглядят очень аппетитно», - поясняют эксперты.

3. Больше овощей.

Добавляя к новогоднему столу овощи, вы одним махом убьете несколько зайцев. Во-первых, это полезнейшая клетчатка. Поступая в организм, пищевые волокна нормализуют углеводный обмен и снижают количество плохого холестерина. Также клетчатка помогает налаживать процесс пищеварения. Во-вторых, благодаря витаминам, антиоксидантам, важным микро- и макроэлементам овощи в целом оздоравливают организм, способствуют профилактике возрастных заболеваний. В-третьих, многие овощи обладают пониженной калорийностью, что снизит риск набрать лишний вес за время зимних праздников.

4. Меньше соли.

В праздники принято баловать себя разносолами. Но специалисты предупреждают: чем больше к вам в организм попадает соли, тем больше задерживается жидкости и растет нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому старайтесь не перебарщивать, выставляя на стол одновременно и соленые огурцы, и маринованные помидоры, и грибы, и прочие дары природы. Часть из них можно заменить уже упомянутыми свежими овощами.

5. Не перебирайте с алкоголем.

Оптимальный вариант - один-два бокала шампанского или сухого вина в течение всего празднования (вечер плюс часть ночи). Чтобы снизить градус и неблагоприятные последствия для организма, разбавляйте вино минералкой, советуют эксперты.

С наступающим Новым годом и будьте здоровы!

Больше полезной информации вы найдете на сайте Здоровое-питание.рф в разделах «Книга здоровых рецептов» и «Школа здорового питания».