Поэт-колумнист kp.ru Павел Клоков присоединился к дискуссии: можно ли считать борщ русским национальным блюдом Фото: Shutterstock

Вопрос «Чей борщ?» оказался для жителей Украины чуть ли не таким же болезненным и принципиальным, как «Чей Крым?». Министерство культуры Украины объявило борщ «национальным блюдом страны», а чиновники и активисты планируют добиваться, чтобы суп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционное украинское блюдо. Наш поэт-колумнист присоединился к дискуссии: можно ли считать борщ русским национальным блюдом.

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Пока шли споры в интернете и все опять несли пургу, собрал в рабочем кабинете своих помощников Шойгу. Все при мундирах, ёлы-палы. Сияют звёзды из-под щёк. Одни сплошные генералы. И все берут под козырёк надёжной правою рукою. И бьют подошвами палас. Ну и гадают, что такое, зачем позвал в столь поздний час.

Расселись собранно и быстро. Достали ручки и тетрадь. Воткнулись зенками в министра. И приготовились писать.

А тот потёр устало глазки. Зевнул внушительно - до слёз. И по-отечески, без маски, с улыбкой кроткой произнёс:

- Там в соцсетях, в глубинах ада (товарищ маршал, бровь не морщь!), нам очень, очень, очень надо причислить к русской кухне борщ. Чтоб это было легитимно, народ опросим, то да сё. И заберём под звуки гимна... Борщ наш, ребята. Вот и всё. Он наш с капустой и картошкой. Пускай беснуется фейсбук. А мы пока в сметану ложкой. Присвоим соль, чеснок и лук. На хлеб икорочки намажем. И рассмеёмся им в лицо... Всё это наше, так и скажем! Морковь, петрушка и яйцо…

На этом месте генералы вскочили все, рукоплеща.

Шойгу велел внести бокалы и кадку русского борща.

Без лицемерного лиризма глушили водочку, пыхтя, за мир, за свет патриотизма и блюда русские (с локтя).

Опустошили дружно миски, бесстрашно высмеяв врага.

И сразу все попали в списки сепаратистские, ага.