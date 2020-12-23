На традиционной конференции в декабрьские Дни Эрмитажа, которые, как и многие мероприятия в этом году, прошли онлайн, директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский озвучил пугающую статистику.«Мы потеряли 80% посетителей, как и все музеи мира», - рассказал руководитель Эрмитажа. – «Но мы приобрели 70 миллионов посетителей в социальных сетях. Мы потеряли 50% бюджета – это то, что мы зарабатывали сами».А до тех пор, пока в просторных залах музея снова не станет тесно и не появятся туристы, которые зашепчут на всех языках мира, Эрмитажу предстоит продолжить осваиваться в новой реальности. Чтобы помочь музею и его поклонникам адаптироваться, а также поддержать ценителей прекрасного, компания Procter&Gamble совместно с музеем разработали проект «Эрмитаж рядом с вами». Он объединил усилия учреждения культуры и бизнеса в стремлении сделать бесценное культурное наследие в столь сложное время доступным каждому.Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе, объяснил цель совместного проекта:«В России культура всегда имела высокое значение, а культурное наследие страны – поистине бесценно. Наше партнерство с Государственным Эрмитажем конкретным образом поддерживает стратегию компании быть силой позитивных перемен. Это стремление распространяется на различные аспекты социальной ответственности, среди которых культура и ее доступность для широкой аудитории занимает важное место».В рамках проекта «Эрмитаж рядом с вами» с 2020 по 2022-й годы разработан целый ряд инициатив, которые сделают экспозиции второго по величине музея в мире доступными буквально каждому жителю России.Уже в декабре 2020 года компания P&G выпустила эксклюзивные подарочные наборы средств гигиены и ухода, упаковки которых украшены шедеврами мировой живописи из коллекции Эрмитажа. Это работы Ивана Айвазовского, Пьера Огюста Ренуара, Жан-Марка Натье, Альфреда Дедре и Томаса Гейнсборо.К примеру, подарочный набор для волос от Pantene «Густые и Крепкие» украшен репродукцией картины Ренуара «Портрет актрисы Жанны Самари», в образе которой волосы являются одним из главных украшений.На мужском наборе Gillette Fusion, состоящем из дорожного чехла, бритвенного станка и сменной кассеты, размещена репродукция портрета Петра I кисти Натье. Это, кстати, один из самых известных портретов российского императора – мужественного, сильного и целеустремленного.А упаковку подарочного набора с лосьоном после бритья, гелем для душа, твердым дезодорантом Old Spice Wolfthrone и брендированными перчатками Old Spice украсил «Мопс в кресле» Дедре. Так тонко живописная сатира перекликается с бунтарским духом бренда.Шедевр Айвазовского «Корабль среди бурного моря» красуется на упаковке набора от бренда Head&Shoulders, состоящем из геля для душа и шампуня Head&Shoulders Sport (2-в-1) и твердого дезодоранта Old Spice Whitewater. Этот набор – идеальный пример того, как чистота и свежесть встречаются с качеством и свободой, которые проповедуют бренды.На подарочный набор Gillette Venus Comfort Glide Breeze со станком, двумя сменными кассетами и дорожным чехлом нанесен «Портрет дамы в голубом» Гейнсборо. Грация жеста и мечтательный взгляд героини передают ту самую загадку, которая должна быть в женщине вне времени, и бренд Venus ее в этом поддерживает.Всего подарочных лимитированных наборов с репродукциями мировых шедевров выпущено пять видов. Их эксклюзивно можно приобрести в магазинах «Магнит Косметик» по всей России. Более того, при покупке наборов с 1 декабря 2020 по 8 марта 2021 года, можно принять участие в конкурсе, призами в котором являются 10 тысяч бонусов в подарок на карту лояльности «Магнит», а также пять поездок в Санкт-Петербург на две персоны с эксклюзивной экскурсией по Эрмитажу.