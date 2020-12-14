В Германии ужесточают карантин: закрываются школы и большая часть предприятий розничной торговли

Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров Фото: REUTERS

Власти Германии приняли решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что со среды, 16 декабря, перестанут функционировать школы, а также подавляющее большинство предприятий розничной торговли. Работать будут аптеки и продуктовые магазины.

«Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров», – сказала Меркель.

Решение было принято на конференции с главами регионов страны. По мнению руководства Германии, принятые 2 ноября меры оказались недостаточными для того, чтобы противостоять натиску коронавируса.

Власти обратились к работодателям с призывом максимально обеспечить перевод сотрудников на дистанционную работу.

По словам Меркель, вакцинация в стране начнется буквально через несколько дней после того, как вакцина будет лицензирована в Евросоюзе. По мнению канцлера Германии, это может произойти уже к концу декабря.

На сегодняшний день, согласно данным университета Джона Хопкинса, в ФРГ зарегистрировано свыше 1,3 миллиона случаев заражения COVID-19, жертвами болезни стали почти 22 тысячи человек.