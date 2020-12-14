На фестивале "Окно в Европу" представили военно-историческую драму "Зоя"

Помощник президента РФ Владимир Мединский представил в Выборге фильм «Зоя»

На минувшей неделе в Выборге завершился очередной, уже 28-й по счету фестиваль российского кино «Окно в Европу», который проходит здесь с 1993 года. Учрежденный Министерством культуры РФ, правительством Ленинградской области и Русско-Европейской киноассоциацией, форум традиционно определяет победителей в трех основных конкурсах - игровое, неигровое и анимационное кино. Впрочем, были и внеконкурсные показы, и одним из самых главных стала демонстрация военно-исторической драмы «Зоя», состоявшаяся в рамках церемонии закрытия фестиваля. Картину, посвященную подвигу легендарной Зои Космодемьянской, представили помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский (именно он инициировал и поддерживал создание фильма), а также исполнительница главной роли Анастасия Мишина и режиссер Максим Бриус. Лента, в которой также снимались Ирина Пегова, Анна Уколова, Дарья Юргенс и другие известные артисты, была показана впервые. Увы, из-за связанных с пандемией ограничений фильм увидели только участники фестиваля (форум проходил в закрытом формате без зрителей), однако до широкой аудитории "Зоя" доберется очень скоро - выход в прокат запланирован на 28 января.

Что касается конкурсных картин, то среди игровых фильмов лучшим жюри под предводительством режиссера Николая Хомерики признало ленту Степана Бурнашева «Чёрный снег (Хара Хаар)". В неигровой категории первенствовала картина «Верните мои руки» Константина Селина. Лучшим анимационным фильмом стала «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера.

- Я хотел бы поблагодарить организаторов фестиваля, администрацию Ленинградской области и всех тех, кто любит российское кино, с тем, что, несмотря на все ограничения, фестиваль состоялся, и при этом в очном формате, - отметил Владимир Мединский.