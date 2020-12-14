В США взломали компьютерную сеть подразделения Минторга

Американские СМИ поспешили обвинить «российских правительственных хакеров» Фото: Shutterstock

В США произошел очередной скандал, связанный с хакерами. На этот раз пострадало Национальное управление телекоммуникаций и информации Министерства торговли.

В пресс-службе Министерства финансов информацию о взломе подтвердили и заявили, что расследованием занимаются ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA). Кроме того, есть подозрения, что подобным успешным атакам подверглись и другие правительственные учреждения. Какие именно – пока не известно.

Журналисты Washington Post, как всегда, заявили:

- За взломом стоят российские хакеры, известные под псевдонимами APT29 или Cozy Bear, являющиеся частью Службы внешней разведки этой страны. В некоторых случаях они взламывали почтовые системы, сказали знакомые с вторжением люди, которые дали сведения на условиях анонимности, учитывая чувствительность вопроса. Эта же российская группа взломала почтовые серверы Госдепартамента и Белого дома во время администрации Обамы.

В российском посольстве в Вашингтоне назвали заявления издания очередной безосновательной попыткой США обвинить Россию в своих проблемах.