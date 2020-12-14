«Не держите зла»: раскаявшийся Михаил Ефремов попросил прощения у заклятого противника

Ефремов решил принести извинения защитнику потерпевших Александру Добровинскому Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов в заключении продолжает писать, правда, уже не пьесы, как раньше, а покаянные послания. Первые письма от артиста получили жена и сын погибшего курьера Сергея Захарова: в них заключённый молил и прощении и признавался, что не знает, как жить дальше с таким грузом на душе. И даже на своей будущей карьере Михаил Олегович поставил крест: мол, профессия актёра слишком весела и беспечна для него после всего пережитого.

Однако этим Ефремов не ограничился и решил принести извинения защитнику потерпевших Александру Добровинскому, с которым открыто конфликтовал в суде и прямо в зале заседаний обзывал «Добросвинским».

- В ходе слушаний в Пресненском суде я позволял себе нелицеприятные высказывания в Ваш адрес и в адрес Ваших коллег, - написал экс-адвокату актер (судя по дате, это письмо было составлено уже в Белгородской колонии, куда артиста доставили около двух недель назад). - Я взрослый, сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за своё поведение. Приношу вам искренние извинения, надеюсь на ваше понимание и доброту. Не держите на меня зла!

Александр Добровинский нежданно-негаданно получил письмо из колонии от знаменитого осуждённого

Такой поступок защитника приятно удивил.

- Я надеюсь, Михаил Олегович писал это искренне, а не под диктовку - тогда это вызывает уважение, ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить, - поделился с kp.ru Александр Добровинский. - Я никогда не таил зла на Михаила Олеговича и сейчас не таю. Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители, и всегда буду это делать. Желаю Михаилу Ефремову удачи в дальнейшем. Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым: мы все равны перед законом.

Александр Добровинский - защитник пострадавшей стороны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, за смертельное ДТП Михаил Ефремов по приговору Пресненского суда получил 8 лет колонии, затем в апелляции после выплаты 3 миллионов рублей компенсации потерпевшим этот срок удалось скостить до 7,5 лет. Между тем, адвокаты артиста уже подали кассационные жалобы и надеются на новый пересмотр дела, а главное - более мягкое наказание для их доверителя, который уже примирился со всеми участниками процесса. Семья актёра, в свою очередь, верит в возможность помилования.

- Мы пройдем весь этот путь – все, что можно, будет сделано. И кассация, и прошение о помиловании, и попытки примирения – мы готовы абсолютно на все, - заявила в недавнем интервью сестра осуждённого Анастасия Ефремова.

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