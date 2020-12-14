Сахар - по 46 рублей, подсолнечное масло - по 110: правительство придумало, как снизить цены на продукты

Михаил Мишустин вызвал к себе на совещание вице-премьеров, а также министров правительства, отвечающих за продовольственную безопасность страны. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В понедельник премьер Михаил Мишустин вызвал к себе на совещание вице-премьеров, а также министров правительства, отвечающих за продовольственную безопасность страны. За минувшие выходные правительство разработало комплекс мер, которые должны остановить рост цен на продукты. Речь, прежде всего, о подсолнечном масле, сахаре, муке, макаронах и хлебобулочных изделиях.

Итак, какие меры будут приняты:

1. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными торговыми сетями. Они будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Соглашения предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей и ограничение цен в рознице. Увидеть снижение цен россияне должны уже к концу этого года. Как рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, разработанные меры позволят снизить розничную цену на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - до 110 рублей за килограмм.

2. Производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы. Общий объем поддержки отрасли составит в следующем году порядка 2 миллиарда рублей. Минсельхоз уже отправил телеграммы в 25 регионов с требованием увеличить посевные площади сахарной свеклы.

3. С 1 января по 30 июня 2021 года вводится вывозная таможенная пошлина на семена подсолнечника: 30%, но не менее 165 евро за тонну. Кроме того, правительство может установить экспортные пошлины на подсолнечное масло, если соглашения с производителями о стабилизации цен не будут исполняться.

4. С 15 февраля по 30 июня 2021 года вводятся квоты на экспорт зерновых.

5. Производители хлебопекарной продукции получат субсидии на 3 миллиарда рублей, мукомольные предприятия - на 4,2 миллиарда рублей.

6. В правительстве создана межведомственная рабочая группа по мониторингу цен на социально значимые товары.

Как рассказал Максим Решетников, Минэкономразвития предлагает установить планку колебаний цен на социально значимые товары в размере 10 процентов. Если рост цен превышает этот показатель, у правительства появляется право напрямую регулировать цены. Сейчас этот порог составляет 30 процентов. Мишустин предложение поддержал.

- Ваша задача - не доводить ситуацию до этого, отслеживать цены на всех стадиях - от производства до торговых сетей. Важно, чтобы меры были не ситуативными, когда продукты уже подорожали, а системными, - отметил премьер.

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