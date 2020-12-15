Есть такие болезни, которые встречаются в жизни каждого мужчины

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Проблемы в области предстательной железы различной этиологии значительно влияют на качество жизни сильной половины человечества. Как только у мужчины появились болевые ощущения в паху или проблемы с мочеиспусканием, ему просто необходимо обратиться к урологу. Это могут быть симптомы простатита, аденомы простаты (доброкачественной гиперплазии предстательной железы) или другого заболевания мочеполовой системы. Затягивать не стоит!

Не откладывай в долгий ящик – посети врача!

У заболеваний предстательной железы есть четкие симптомы: прерывание и ослабление струи мочеиспускания, частая потребность посетить туалет даже ночью, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Они могут сопровождаться острой тазовой болью. Интимная близость не приносит былого удовольствия, встречается непонятное жжение, раздражение мочеиспускательного канала, слабость и тревожный сон. Но, несмотря на это, сильный пол неохотно обращается к специалистам, свои ощущения скрывает даже от близких и тем самым усугубляет свое положение.

Стрессы, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, злоупотребление алкоголем – факторы, влияющие на развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы (по-простому аденома простаты). Ее еще называют болезнью мегаполисов. Она не вызывает рак, но существенно влияет на качество жизни мужчин.

А чем же лечить?

Лечение заболеваний предстательной железы – серьезная задача. Остановить болезнь, при своевременном обращении к врачу, в большинстве случаев получается. Но здесь важна еще и профилактика, только так наблюдается стойкая ремиссия. Народные средства в вопросах мужского здоровья лучше отложить. Заболевание поддается лечению, просто необходима квалифицированная медицинская помощь и правильно подобранная терапия.

При остром простатите – врач обязательно назначит антибиотики. Они тяжело переносятся, но дают хороший результат. Нестероидные противовоспалительные препараты – блокируют воспаление, уменьшают болевой синдром. Их назначают короткими курсами, чтобы не навредить работе организма.

В лечении заболеваний простаты применяют биорегуляторные пептиды. Механизм действия препаратов в том, что пептид выполняет функцию информационной молекулы, доставляя информацию от одной клетки к другой. Попадая внутрь живой клетки, пептид вызывает синтез активных веществ, нормализует метаболизм и активирует процесс восстановления. Происходит массовое омоложение тканей и восстановление вышедших из строя функций органа. Можно сказать, что это эликсир молодости для мужского организма.

Такие препараты хорошо зарекомендовали себя в комплексной терапии, в реабилитационном периоде. Клинически доказана их эффективность и безопасность. Но, несмотря на состав из натуральных компонентов, у этих препаратов, как и у других лекарственных средств, есть противопоказания, побочные эффекты и нежелательные реакции. Главное – принимать их по назначению врача.

Рекомендации специалистов

Одним из препаратов этой группы, предназначенных для лечения, реабилитации и профилактики мужских болезней простаты, является препарат Витапрост, который уже более 20 лет успешно применяется в урологии. Активное действующее вещество – экстракт простаты крупного рогатого скота, который состоит из коротких цепочек аминокислот – пептидов. Механизм действия описан выше. При приеме Витапроста снимается воспаление и отек, проходит болевой синдром.

Препарат выпускают в разных лекарственных формах и дозировках. В зависимости от симптомов врачи назначают необходимый курс лечения, обычно это свечи, а затем таблетки. Кроме классической формы – Витапрост суппозитории, разработанные для лечения простатита, а также применяются до и после оперативных вмешательств на простате, существуют и другие модификации препарата в линейке Витапрост. Витапрост Форте с удвоенным содержанием активного вещества рекомендован при аденоме предстательной железы, а таблетки используются в комплексном лечении после применения Витапрост суппозитории или Витапрост Форте для поддержания лечебного эффекта. Также они назначаются с целью профилактики обострений. Кроме того, препараты на основе пептидов экстракта простаты положительно влияют на мужскую фертильность. После курсового приема у пациентов нормализуется работа предстательной железы, что положительно влияет на способность мужчины к зачатию. Исчезают неприятные ощущения во время секса, вызванные простатитом, что позволяет пациенту вновь возвращаться к полноценной интимной жизни. Это значит, что в отношениях мужчины и женщины вновь царит гармония и любовь, а проблемы, вызванные сбоем в работе простаты, остаются в прошлом!

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