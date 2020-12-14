Булгаков: войска оседлали "Манулов" и "Дроздов"

Дмитрий Булгаков рассказал о том, как в 2020 году совершенствовалось материально-техническое оснащение Вооруженных сил России Фото: Александр ГЛУЗ

Заместитель Министра обороны Дмитрий Булгаков рассказал о том, как в 2020 году совершенствовалось материально-техническое оснащение Вооруженных сил России. Вот некоторые цитаты из его интервью, которое он дал журналистам.

ОРГАНИЗОВАТЬ ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

"Специалисты представительств Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в странах пребывания посольств Российской Федерации доставили к Главному храму Вооруженных Сил гильзы с землей из воинских захоронений советских солдат в Венгрии, Германии, Китае, Польше, Румынии, Словакии, США и Чехии. Так окропленная кровью наших воинов-освободителей земля легла у стен величественного памятника всем погибшим в этой войне. Нашими усилиями информационный массив Мемориального комплекса «Дорога Памяти» наполнился 33 миллионами персональных данных и почти пятью миллионами фотографий участников Великой Отечественной войны. При этом работа в этом направлении не прекращается, и с каждым днём информационный массив «Дороги Памяти» пополнятся новыми именами и фотографиями, свидетельствами истории. Стоит также отметить, что основную работу по благоустройству ландшафта, окружающего Храм, выполнили подразделения железнодорожных войск".

ОБЕСПЕЧИТЬ МИРОТВОРЦЕВ В КАРАБАХЕ

"Российская группировка обеспечена всем необходимым для успешного выполнения задачи, поставленной Верховным Главнокомандующим. Продовольствием, горючим и смазочными материалами обеспечиваем от местных поставщиков, доставку других грузов осуществляем с территории России военно-транспортной авиацией через Армению, а железнодорожным транспортом - транзитом через Азербайджан. Кроме того, с азербайджанской стороной согласована перевозка воздушным транспортом с использованием международного аэропорта «Гянджа». Хочу отметить, что переброска миротворческих сил была осуществлена военно-транспортной авиацией в самый короткий срок. Всего было выполнено более 250 самолеторейсов, перевезено почти 2000 человек личного состава и свыше 530 единиц техники.

В целях обеспечения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе планируем установить

на наблюдательных постах 31 блочно-модульный городок различной емкости. В них будет абсолютно все необходимое для жизнедеятельности наших миротворцев: жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия. А чтобы наши миротворцы незримо осязали связь с Родиной, наши повара готовят им лучшие блюда традиционной русской кухни и других народов России".

ОСЕДЛАТЬ "МАНУЛОВ" И "ДРОЗДОВ"

"Современные разработки вооружения и техники МТО были широко представлены отечественными предприятиями промышленности. Среди новинок российского производства наибольшее внимание привлекли несколько экспонатов. Во-первых, бронеавтомобиль «Стрела», исполненный в двух вариантах – аэромобильном и плавающем. Во-вторых, высокоманевренный внедорожник багги «Тигр» с возможностью установки легкого вооружения. Также стоит отметить бронетранспортер БТР-82АТ с дистанционно управляемым модулем БТР-БМ и боевая машина пехоты «Манул». Это и высокоточный комплекс управляемого вооружения «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. Ну и в заключении, глиссирующая амфибия «Дрозд» грузоподъемностью до 1500 кг, что позволяет оснащать амфибию широким спектром оборудования и вооружения. Реализуемый научно-технический задел, созданный на сегодняшний день, позволяет довести уровень современных образцов техники по номенклатуре служб МТО до установленных показателей, к которым относятся танки и БМП, бронетранспортеры и автомобили, ракетные и зенитные-ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки и реактивные комплексы, техника железнодорожных войск, техника тыла, суда вспомогательного флота и многое, многое другое. Только за текущий год по линии ответственности МТО принято на вооружение порядка 30 новых образцов вооружения, военной и техники. Проведены государственные испытания более 20 перспективных опытных образцов. Набранные темпы оснащения перспективными и современными образцами техники обеспечивают высокую боеспособность Вооруженных Сил".

ПРОКОРМИТЬ И ПРИХОРОШИТЬ АРКТИКУ

"Действующий на сегодняшний день порядок организации и доставки материальных средств позволяет из года в год гарантированно выполнять план Северного завоза в полном объеме и без срывов. Всего в текущем году в 152 труднодоступных района Крайнего Севера и Арктики для 192 воинских частей, доставлено более 75 тысяч тонн различных материальных средств, что в полном объеме обеспечит автономность воинских частей до завершения навигации 2021 года. Было задействовано 63 морских и речных судна, 14 воздушных судов военно-транспортной авиации и 122 единицы автомобильного транспорта.

В текущем году с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки были заблаговременно заключенные государственные контракты, накопленные материальные средства, подготовка материально-технической базы к приему грузов позволили на месяц раньше завершить Северный завоз. Оптимизирована логистическая схема доставки материальных средств и по реке Лена. Использование вновь построенного участка железной дороги позволило сократить плечо доставки грузов на 2 тысячи километров и сократить время доставки грузов до 12 суток. Для того, чтобы арктические воинские части и подразделения выполняли задачи по предназначению на должном уровне, на их оснащение поставлена техника, удовлетворяющая сложным климатическим и рельефным требованиям: снегоходы, транспортеры-двухзвенники, грузовые автомобили повышенной проходимости. Использование такой техники значительно повысило автономность и живучесть подразделений в данных районах. Кроме того, в текущем году мы продолжили мероприятия по экологической очистке Арктики. Силами сформированных экологических подразделений на архипелаге Новая Земля, островах Кильдин и Врангеля, мысе Марре-Сале полуострова Ямал собрано и вывезено более 2,8 тысячи тонн металлолома. При этом на острове Кильдин и мысе Марре-Сале работы по очистке завершены в полном объёме. Всего с 2015 года мы вывезли более 20 тысяч тонн металлолома".