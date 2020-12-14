На новогодние игрушки россияне собираются потратить больше, чем на застолье

С учетом того, что число корпоративов сократится, наши граждане все усилия прилагают на украшение жилища Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чем ближе Новый год, тем чаще люди задумываются над тем, как организовать праздничный стол, и во сколько им это обойдется.

Из чего же состоит традиционный новогодний стол? На закуску - овощные и мясные нарезки, салаты оливье, мимоза и селедка под шубой, бутерброды с икрой (эстеты, наверняка, предпочтут тарталетки), сыр. На горячее - мясо и рыба. Ну и тортик, мандарины, компот и газировка. Такой вариант своего совместного новогоднего меню (это без спиртного) прислали в «КП» социологи портала Работа.Ру и СберМаркета. Такой стол обойдется в 5729 руб. подсчитали социологи.

А исследователи из популярного портала Ozon.ru выяснили, что гораздо больше жители страны потратят на новогодние украшения. На типичный набор из елки, игрушек и разной мишуры средняя российская семья потратит порядка 7 тысяч руб., говорится в исследовании, полученном «КП». Впрочем, если к закуске добавить спиртное, то стоимость стола, пожалуй, сравняется со стоимостью праздничного декора.

С учетом того, что число корпоративов сократится, наши граждане все усилия прилагают на украшение жилища. Продажи новогодних товаров на Ozon в конце ноября-начале декабря по сравнению с прошлым годом удвоились, количество заказов с новогодней атрибутикой — утроилось, а средний чек на такие товары вырос на 70% и превысил 2 тыс. руб.

Аналитики Ozon выяснили, как будет выглядеть типичная новогодняя красота. Это елка с наконечником и игрушками, а также декор для дома. Минимальная стоимость набора составляет примерно 1 000 рублей, а в среднем — 6,8 тысяч руб.

В канун 2021 года онлайн-покупатели предпочитают наборы из игрушек красного, серебряного и золотого цветов. Наибольшим спросом среди игрушек пользуются санки, банты, снежинки и символ 2021 года — бык.