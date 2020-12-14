В STADA назначен вице-президент по коммуникациям

Штефан Эдер, исполнительный вице-президент STADA в регионе Россия и СНГ:

«Я очень рад, что к нашей команде присоединяются такие высокопрофессиональные лидеры, как Анна Козловская. За последние несколько месяцев мы совершили серьезное движение в сторону усиления управленческой команды, и я уверен, что профессиональные и лидерские качества каждого члена команды, помноженные на нашу благородную миссию и ценности, сделают STADA безусловным лидером на рынке и в сердцах миллионов потребителей нашей продукции».

Анна пришла в STADA из собственного консалтингового бизнеса, где вместе с партнерами помогала компаниям в развитии стратегических коммуникаций, управлении репутацией и усилении доверия потребителей, регуляторов, СМИ и широкой общественности к продуктам, брендам, сервисам и услугам клиентов. До апреля 2020 года занимала пост старшего управляющего директора по связям с общественностью ПАО Сбербанк, где отвечала за развитие стратегических коммуникаций банка и компаний экосистемы.

Анна Козловская, вице-президент по коммуникациям STADA в регионе Россия и СНГ:

«Я искренне благодарна STADA за приглашение в управленческую команду компании в России и СНГ. Сегодня фармацевтическая индустрия находится под самым пристальным вниманием общественности, и я вижу свою задачу в усилении корпоративной репутации и доверия к продукции компании и всему коллективу STADA, АО «Нижфарм» и ООО «Хемофарм».

У Анны за плечами более 20 лет профессионального опыта в области стратегических коммуникаций, связей с общественностью, маркетинга и управления взаимоотношениями с органами государственной власти в крупнейших международных и российских компаниях в сфере FMCG технологий и банковских экосистем. Руководила департаментами по связям с общественностью компании Coca-Cola в России, Украине и Беларуси, департаментом маркетинга и коммуникаций компании Mastercard (регион быстрорастущих европейских рынков). Также Анна многие годы является активным сторонником WWF России (Всемирного Фонда Дикой Природы), входит в его наблюдательный совет.