Жителям Канады, которые отказываются от вакцинации, грозят проблемами с работой и учебой

Министр здравоохранения Онтарио Кристина Эллиот

Канадское правительство одобрило вакцину "Пфайзер" — ту самую, о которой в интернете ходят новости, что от нее погибло и было парализовано несколько человек. Правительство заключило договор с семью компаниями на поставку вакцины в количестве 194 миллионов доз и правом на закупку еще 220 миллионов доз. При населении Канады 38 миллионов человек.

Куда денут остатки вакцины — неизвестно, но Канада всегда славилась пожертвованиями прививок в бедные страны. Правительство уже дало ВОЗ 600 млн. долларов на работу по вакцинированию в этих самых странах.

Канадцам, которые девять месяцев гадали будет ли вакцинация принудительной и многие очень боялись этого, объявили, что она будет добровольной, но кто не привьется, может иметь проблемы с путешествиями, работой, школой и даже походом в театр. Об этом, в частности, сказала министр здравоохранения Онтарио Кристина Эллиот. А компания CTVnews сообщила, что «с апреля по июнь будет иммунизировано от 15 до 19 млн. жителей страны, а к декабрю 2021 все 38 миллионов будут вакцинированы, хотя вакцинация добровольна».

Это все говорится при том, что опросы в соцсетях весной показывали: более 70% канадцев против обязательной вакцинации. Официальные источники тем временем публиковали прямо противоположные цифры, свидетельствующие о горячей поддержке населением идеи вакцинации.

А ВДРУГ БУДЕТ ХУЖЕ?

Сказать, что многие канадцы боятся вакцины — ничего не сказать. Все девять месяцев с начала карантина люди создают группы в соцсетях — против масочного режима, против закрытия экономики, против возможной принудительной вакцинации. Там обсуждают куда бежать - в какую страну, если насильственная вакцинация начнется, пишут, что не могут спать от страха. Многочисленным проклятиям подвергся в таких группах Билл Гейтс. На протяжении всех месяцев карантина в городах страны шли (и сейчас идут) акции протеста.

Опасения в связи с вакцинацией делятся на два вида. Первый — вакцинам не доверяют потому, что они делались впопыхах, всего за полгода. Известно, что у вакцин могут быть отдаленные последствия. В 2009 году в Британии около тысячи детей остались инвалидами после прививки от свиного гриппа. Она навсегда повредила мозг. Потому люди высказывают опасения. Правительство на эти опасения на днях ответило законом о компенсации тем, у кого будут осложнения.

Опасения второго рода касаются всей ситуации с коронавирусом. Люди не имеют ответов на многочисленные вопросы: откуда взялся вирус, не является ли он умышленно распространенным из биолаборатории, не вакцинируют ли чтобы сократить население, сделать его бесплодным, сделать так, чтобы люди не доживали до пенсии, не проедали госсредства (то есть высказываются конспирологические теории). В связи с этим вспоминают SARS, вспышка которого была в 2003 году, и который тоже был легочным заболеванием, напоминавшим грипп. От него умерло в мире менее тысячи человек, вирус пришел ниоткуда и быстро исчез в никуда, вызвав подозрения что это было первое тестирование будущей пандемии 2020 года. Кстати, полное название этого вируса — SARS-Cov1.

"ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ" ИЛИ КОНЦЛАГЕРЯ?

В Канаде сохраняются многочисленные запреты. На работу большинства бизнесов, на собрания, на пребывание в общественных местах без масок. Многие дети учатся дистанционно или вовсе отрезаны от школы — находятся на домашнем обучении. При том, что такой эпидемии, как в России, нет.

Если у большинства россиян есть болеющие ковидом знакомые, то у многих канадцев их нет. Ни одного за девять месяцев. И поэтому конспирологические теории в Канаде приобретают все большую популярность. Как и разговоры о том, что у канадцев отобраны базовые права.

Дошло до того, что журналисты напрямую спросили премьер-министра Джастина Трюдо о том, строятся ли концлагеря в стране для тех, кто не хочет прививаться. Сюжет об этом, показывающий множество вагончиков, появился в ноябре в ютубе. Говорилось, что это лагеря в Манитобе. В марте разговоры о «концлагерях» были на уровне конспирологов. Однако уже осенью этот вопрос задал правящей Либеральной партии депутат парламента — есть видео. Он спросил для кого предназначены «изоляционные центры» (так обозначены в официальных документах эти объекты).

Ему ответили, что для путешественников, которым негде пересидеть после перелета карантин. «Но в документах ничего не говорится о путешественниках», - сказал депутат. Позже появился сюжет с вагончиками, и журналисты перед телекамерами задали вопрос Трюдо. Он ответил, что нужно читать и слушать «основные СМИ», а не верить дезинформации. Однако, он не объяснил что это за вагончики. Он не сказал то, чего ждали многие: «Ребята, никаких концлагерей нет и не будет! На видео — вагончики для сезонных рабочих из Мексики».

Настроение многих канадцев одной строкой можно описать фразой, которую автор этой заметки увидела на плакате на митинге против карантина. «Сделайте книги Оруэлла художественной литературой снова!»

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