Атом Солнца Олега Табакова весит 4 тонны

Монумент финансировали вскладчину родные, друзья, ученики и коллеги Табакова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На переднем плане - сам Олег Павлович и его кот Матроскин. В вальяжной позе опираются на бронзовый шар — атом Солнца, символ таланта. Это словосочетание придумал драматург Виктор Розов: увидев молодого Табакова на сцене «Современника», он сказал, что одаренность «освещает весь спектакль, как будто бы этот юный артист проглотил атом Солнца».

Автор скульптурной композиции — народный художник РФ Александр Рукавишников.

Всем миром собрали деньги на скульптуру, весом в 4 тонны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Монумент финансировали вскладчину родные, друзья, ученики и коллеги Табакова. Всем миром собрали деньги на скульптуру, весом в 4 тонны. Немудрено. Среди учеников Табакова немало успешных актеров, режиссеров и худруков: Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова… Все они были на открытии. Пришел Михаил Пореченков. Он не ученик в прямом смысле слова. Но Табаков пригласил его работать в МХТ им.Чехова. Авангард Леонтьев, который по приглашению Табакова стал заниматься преподавательской деятельностью. В дальнейшем его ученики составили костяк «Табакерки». Были и вдова Марина Зудина с детьми – Павлом и Машей Табаковыми, и старший сын Олега Павловича - Антон.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый, надо думать, делился с Александром Рукавишниковым еще и впечатлениями, идеями и воспоминаниями о Табакове, которые художник мастерски использовал в своей работе. Сергей Безруков рассказал, как Табаков научил его есть раков. Раки, помидоры, кружка с пивом (Табаков любил вкусно поесть), керосиновая лампа - все это элегантно встроилось в композицию. Марина Зудина вспомнила: Табаков любил носить красные шарфы. Тот самый шарф теперь отлит в бронзе и покрашен красной автомобильной краской, которая не выгорает. На Матроскин точно такой же, он и руки сложил а-ля Табаков. Атом солнца хулигански исписан цитатами из Табакова, внутри сфера – украшена узором непрерывного слова «талант». Зайдешь внутрь, может, и передастся частичка таланта великого актера.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В чем еще уникальной скульптуры? У нее нет ни постамента, ни подиума. Благодаря особенностям монтажа ее можно перемещать и экспонироваться везде. Вечером ее будут подсвечивать.

В 2020 году народному артисту СССР Олегу Табакову исполнилось бы 85 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ