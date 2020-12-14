Правительство внесло продукты из Великобритании в число санкционных

31 декабря Великобритания окончательно покидает Евросоюз Фото: REUTERS

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца следующего года. Черный список стран, подпадающих под российские контрсанкции, пополнили Великобритания и Северная Ирландия. В понедельник документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года в ответ на экономические санкции Запада. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

- Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, - говорится в документе.

Что касается Великобритании, то ввоз «санкционки» оттуда и раньше был запрещен, однако после Brexit ее поместили в отдельный список. Напомним, что с 31 декабря Великобритания окончательно покидает Евросоюз.