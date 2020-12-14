Сахару и маслу приказано не дорожать до марта: к чему это может привести

Стало известно, как правительство собирается бороться с резко подскочившими ценами на ряд продуктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, как правительство собирается бороться с резко подскочившими ценами на ряд продуктов. С производителями сахара и подсолнечного масла будут заключены соглашения о стабилизации цен. То есть производители сами возьмут на себя обязательства не повышать цены выше определенного уровня. Как предполагается, кило сахара должен будет стоит не более 45 рублей, литр подсолнечного масла — 110 рублей.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, соглашения должны быть заключены до 20 декабря. И будут действовать до конца марта. Контроль за этим возлагается на Федеральную налоговую службу.

Рост цен, да под Новый год, совсем не радует. Особенно, когда они, как сейчас на сахар, взлетают аж на 70% с лишним за год (см. таблицу). Но возникает тупой народный вопрос: а эти продукты, подешевев, совсем с прилавков не исчезнут? Тем более, что нынешняя ситуация случилась не совсем на пустом месте. Скажем, на сахар еще в начале года цены падали, поскольку в стране случилось его перепроизводство. В феврале несколько российских сахарных заводов объявили об остановке производства из-за убытков. Аграрии сократили посевы сахарной свеклы. А теперь маятник качнулся в другую сторон, тем более что и на мировых рынках цены на сахар выросли.

- У нас уже была попытка несколько лет назад на ряд наименований социально важных продуктов установить предельные цены. Такая возможность прописана в законе о торговле — если в течение месяца цены на какие- то социально значимые товары скакнут более чем на 30% (сейчас Минэк предлагает снизить этот порог до 10% -Ред.) — правительство вправе их заморозить, - рассказывает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Но ни к чему хорошему это не привело. Те конкретные группы и марки продуктов, которые попали под заморозку, через какое-то время исчезли с полок. Можно было купить аналогичные — иногда просто в другой упаковке и расфасовке — но по большим ценам. А когда срок заморозки закончился, все появилось обратно, но сразу подорожало.

- Эта мера вынужденная, у правительства уже нет особого выбора. Но, честно говоря, совершенно неправильная. На короткое время волну можно сбить, но потом, если не принять другие, более системные меры, может стать только хуже, - прокомментировал «КП» ситуацию директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Когда у сахарников было перепроизводство и они обращались за помощью в правительство, им говорили, что у нас же рынок, решайте сами свои вопросы. А теперь мы говорим о совсем не рыночном регулировании цен на сахар. А есть вполне эффективные рыночные меры. Например, если возникло перепроизводство, создавать из излишков госрезервы. Это и помощь производителям, и возможность сгладить скачки цен. Кроме того, мы давно уже говорим о том, что для малоимущих надо вводить продуктовые субсидии. Что-то вроде продовольственных карточек на определенную сумму, на которую можно купить нужные продукты отечественного производства. Это гораздо более эффективная мера, чем то, что сейчас предлагается.

Рост цен, да под Новый год, совсем не радует. Особенно, когда они, как сейчас на сахар, взлетают аж на 70% с лишним за год Фото: Shutterstock

ОФИЦИАЛЬНО

«Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях - от производства до торговых сетей"

(Глава кабмина Михаил Мишустин — в понедельник на совещании с вице-премьерами)

Какие продукты сильно подорожали

(% к декабрю 2019 г.)

Сахар-песок (+72,7%)

Крупа гречневая-ядрица (+40,6%)

Масло подсолнечное* (+25,9%)

Картофель (+25,1%)

Морковь (+23,8%)

Мука пшеничная (+12,7%)

Вермишель, макароны из муки высшего сорта (+10,8%)

*в 19 регионах только за первую неделю декабря цены поднялись на 2,5%, в Республике Крым и Псковской области — на 4,8%

(Данные Росстата)