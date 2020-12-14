Норвежские врачи выяснили, что симптомы коронавируса легко спутать с «рождественской» аллергией

Норвежские аллергологи просят коллег-врачей быть максимально внимательными и не путать рождественскую аллергию с коронавирусом Фото: Shutterstock

Количество норвежцев, у которых в канун Рождества появляются симптомы аллергии на хвою, благовония или традиционно применяющиеся для рождественской выпечки особые специи, в этом году увеличилось сразу на 200 тысяч человек, достигнув показателя в 960 тысяч.

Эти симптомы врачи называют рождественской аллергией. И их, в силу идентичности, легко спутать с респираторными заболеваниями, в том числе и с коронавирусной инфекцией.

Обычно это заложенность носа, насморк, зуд в глазах и носу, покраснение глаз.

Хотя различия все же есть: респираторная инфекция проходит через неделю или две, а вот аллергические симптомы сохраняются все время, пока рядом с человеком есть раздражители. То есть сразу с окончанием новогодних праздников рождественская аллергия проходит практически у всех страдальцев.

Но в суматохе коронавирусной пандемии неправильный диагноз по идентичным симптомам скорее поставят в пользу COVID-19 и предпишут совсем не те способы лечения и лекарственные препараты.

Норвежские аллергологи просят коллег-врачей быть максимально внимательными и не путать рождественскую аллергию с коронавирусом.