6 лайфхаков для подготовки к Новому году

Но что делать, если перед Новым годом хочется наряжать елку и смотреть любимые фильмы, укутавшись в теплый плед, а не проводить целый день на кухне? Делимся лайфхаками, которые сэкономят время и помогут быстро подготовить праздничный стол!

1. Продумайте меню заранее и не бойтесь убрать из него все лишнее. Просто вспомните, когда последний раз вы доедали весь арсенал праздничных блюд. Пусть на столе будет меньше угощений, зато необычных, сытных и вкусных.

2. Договоритесь с семьей и разделите обязанности. У каждого должна быть своя зона ответственности: кто-то чистит овощи, кто-то моет посуду, а кто-то занимается бутербродами и сервирует стол. Старайтесь разделять дела по желаниям. Таким образом, вы сможете превратить скучный на первый взгляд процесс в веселую семейную активность. Поверьте, такой принцип разделения труда поможет существенно сэкономить время и силы каждого из вас.

3. Если у вас есть мультиварка, обязательно воспользуетесь ее функцией «отложенной готовки». Только представьте, вы загружаете порезанные ингредиенты и указываете на таймере время запуска процесса готовки. Вуаля, рис для крабового салата готов.

4. Выбирайте блюда, которые можно приготовить целиком. Например, куриные ножки можно запечь сразу с гарниром и соусом. Для таких рецептов идеально подойдет духовка. Лайфхак от актрисы Анны Михайловской: для приготовления мяса и гарнира в духовке используйте пакет для запекания. Это поможет сделать блюдо более ароматным. Например, в MAGGI на второе для сочной курицы с чесноком уже есть пакет и нужные натуральные специи и зелень, а также соль. Для гарнира можно использовать картошку. Просто положите ножки и овощи в специальный пакет, посыпьте ароматными специями и поставьте в духовку. Теперь у вас есть 50 минут на приготовление закусок, просмотр новогоднего фильма и примерку платья для главной ночи этого года. А через 50 минут сможете уже достать из духовки вкуснейшее блюдо, приготовленное без капли масла.

Этот и другие простые, но очень вкусные рецепты для Новогоднего стола и не только уже доступны в новом челлендже MAGGI #споримвкусноприготовим. Каждую неделю актриса Анна Михайловская в своем инстаграм-аккаунте делится новым аппетитным блюдом.

5. Попробуйте заменить традиционные и сложные салаты на простые и легкие. Вместо того, чтобы варить картошку и свеклу для селедки под шубой, предлагаем нарезать куриную грудку, брынзу, добавить орешки и виноград, посыпать зеленью и добавить соус на основе сметаны.

6. Предложите гостям принести по одному блюду на их выбор. Это может быть фирменный оливье, заливное, нарезки, домашний торт или маффины из кондитерской. Поверьте, гости будут вам только признательны за то, что вы заранее подумали об их предпочтениях.

С этими простыми, но действенными советами, вы сможете легко сэкономить время и силы для общения с близкими, распаковки подарков и самых волнительных моментов этого праздника.