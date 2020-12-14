Путин сформулировал смысл жизни

Владимир Путин мимоходом попытался сформулировать смысл жизни. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Общаясь с волонтерами на социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» Владимир Путин мимоходом попытался сформулировать смысл жизни.

- Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого, в этом в значительной степени и есть смысл жизни вообще, - заявил президент. - Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, получаешь от этого удовлетворение.

В последнее время глава государства общается с волонтерами чуть ли не еженедельно, и как правило, других тем, кроме борьбы с коронавирусом в этом разговоре не возникает. В этот раз к президенту тоже обращались те, кто старается внести свой вклад в борьбу с пандемией.

И как люди, которые знают ситуацию изнутри, волонтеры ставили перед руководством страны много вопросов, на первый взгляд не слишком очевидных, но касающихся устранения несправедливости. Просили рассмотреть введение льгот для немедицинского персонала больниц, возможность страховки учителей, расширение списка получающих «коронавирусные» выплаты.

- Вы правы абсолютно в том, что надо повнимательнее посмотреть, кто и как работает по обеспечению медицинских учреждений либо внутри самих медицинских учреждений, скажем, в регистратуре, например, - сказал Путин. - Но просто мы с вами понимаем: одно дело в "красной зоне" работать - сейчас только один из участников дискуссии говорил о том, как тяжело провести смену в этом защитном костюме. Я по себе это знаю, я всего-то там полчаса был или 40 минут. Но это чувствуется сразу. А если часами? Просто разный уровень угроз, нагрузки.

Одна из самых горячих тем - либерализация требовании к аптечным сетям для доставки лекарств, заказанных онлаи н. И здесь президент согласился с предложением, хотя у идеи есть и свои противники.

- Наверно, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имея в виду огромность нашеи территории, можно подумать над так называемои либерализациеи этих требовании . Только не в ущерб интересам граждан и потребителеи , - сказал Путин. - Требования были введены, чтобы не было случаев фальсификации, чтобы не распространяли под видом лекарственных препаратов какие-то бросовые вещи, которые ничего не стоят, чтобы не обманывали людеи .