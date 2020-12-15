Деньги не пахнут: качок Тимати рекламирует сигареты, а Басков зарабатывает на презервативах

Рэпер Тимати готов рекламировать всё подряд - от колбасы до кошачьего корма. Фото: Youtube

Отмененные концерты да корпоративы больно ударили по кошелькам знаменитостей - об этом красноречиво говорят и их многочисленные стенания, и цифры, которые приводят эксперты. Мол, только в декабре артисты из ТОП-100 российского шоу-бизнеса понесут потери от 5 до 80 миллионов рублей, а всего за "коронакризисный" 2020-й звезды недополучили 80% своих привычных доходов.

Единственное, что выручает селебрити в голодные времена, - реклама, которой кумиры миллионов заполонили свои клипы, соцсети и многочисленные YouTube-проекты. Но и здесь чувствуется душок пандемии: ради заработков знаменитости берутся порой за такую джинсу, от которой раньше воротили нос...

Гонорар за скандал

Личные драмы и реклама последние месяцы идут рука об руку. Первопроходцем в этом сомнительном предприятии стал Джиган, который в первую волну карантина смачно опозорился в своих пьяных прямых эфирах. Фразы рэпера, загулявшего в честь рождения сына, разошлись на цитаты, одна из которых - "... хавчик (в цензурном варианте - офигенный. - Ред.)" впоследствии стала названием для набора фаст-фуда и принесла ее одумавшемуся автору неплохие дивиденды.

Жена Джигана - самая популярная в Инстаграме многодетная мама Оксана Самойлова, на которую подписаны почти 13 млн человек, тоже не постеснялась монетизировать семейные дрязги. Теперь она рекламирует популярный в Сети "марафон желаний" - психологический тренинг стоимостью до 30 тысяч рублей, который якобы помог ей избежать развода.

- Этой весной на меня обрушилось все подряд. Когда прошел первый шок, я остановилась и вспомнила про марафон, - как бы невзначай призналась Самойлова своей армии подписчиков. - На этом курсе я начала слушать свои желания, встретилась с собой лицом к лицу - и это самое лучшее, что я сделала для себя за долгое время. И да, желания сбываются, это факт!

По тому же пути пошла и Любовь Успенская: пережив публичный скандал с дочерью, которая обвинила ее в домашнем насилии, королева шансона принялась рекламировать услуги чудо-специалиста по квантовой психологии, после сеансов с которым "избавилась от боли и вдохновилась жить и творить дальше". Этот эксперт не только лечит клиентов, но и обучает своим техникам всех желающих, уверяя, что ее ученики легко зарабатывают по 100 - 200 тысяч рублей в неделю (!).

Но дальше всех в своих рекламных интеграциях зашла сестра Ольги Бузовой. 32-летняя Анна, которая на днях перенесла инсульт, заработала на откровениях о недуге не только популярность, но и живые деньги.

- Я пришла к выводу, что все случившееся - результат потока моих отрицательных мыслей, которые я прятала за ширмой улыбки. Очень важно думать позитивно, ведь сила мысли неиссякаема, - философски рассудила Бузова-младшая и призвала подписчиков присоединиться к онлайн-марафону о подсознании, который всего за 1000 рублей позволит "сделать прорыв в личностном развитии и перезагрузить внутреннюю матрицу".

Заработать миллионы - легко!

Одна из самых популярных персон у рекламодателей - ведущая "Дома-2" Ксения Бородина: за сутки в ее Инстаграме появляется, в среднем, 2-3 рекламных видео. При этом любую "халтурку" Бородина подает в форме дружеских рекомендаций, советуя подписчикам якобы хорошо известные продукты и услуги.

- Моя знакомая за последние 7 месяцев заработала 35 миллионов - она настоящая денежная фея и готова с вами поделиться, как стать богачкой. Ее хлеб - блокчейн-технологии. Успейте отхватить свой кусок денежного пирога, от вас нужно только желание зарабатывать, - расхвалила телеведущая свою "знакомую" в очередном рекламном посте.

В профиле "феи" - завораживающие примеры, как делать деньги практически из воздуха: накопить на квартиру за несколько месяцев, купить новенький "Мерседес", сделать пластическую операцию. Но для начала придется вложить в бизнес несколько сотен тысяч рублей и "заморозить" под обещание щедрых процентов...

Галкин снимается с детьми, а Собчак - за решеткой

Сомнительная реклама не обошла стороной и первых звезд. Так, Тимати, который всегда показательно ратовал за здоровый образ жизни, согласился продвигать электронные сигареты. В креативном видеоролике рэпер серфит по волнам, переливающимися яркими цветами - это, мол, вся палитра вкусов табака.

- Кризис дал прикурить. Видимо, деньги не пахнут, - раскритиковали рэпера подписчики.

Антизожную компанию Тимати могла бы составить Рената Литвинова: заболевшая коронавирусом артистка разместила в своем блоге рекламу коньяка известного бренда: дескать, в период холодов и простуд алкоголь "приносит гораздо больше, чем забирает"...

Николай Басков в одном из своих карантинных клипов "Зараза" умудрился пропиарить и обувной магазин, и продуктовый рынок, и - вишенкой на торте - презервативы популярной марки, за что тут же получил порцию хейта в соцсетях: "Это же надо так обнищать, чтобы резинки рекламировать!".

Максим Галкин привлек в рекламу средства от диареи детей от Аллы Пугачевой - двойняшек Лизу и Гарри. В видеоролике семья собирается на пикник, складывая в рюкзак палатки, фонарики и столь нужный медикамент.

- Вот съели вы что-нибудь с куста, а он поможет под кустом не задержаться, - назидательно учит детей знаменитый папа.

Ксения Собчак в своем YouTube-шоу азартно обыграла рекламу доставки продуктов из супермаркета. Когда летом телеведущую задержали на пикете в поддержку подозреваемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, она по горячим следам поспешила снять рекламный ролик за решеткой. Какие, дескать, удобные пошли онлайн-сервисы: пару кликов - и закатывай пир горой хоть в "обезьяннике"!

Ксения Собчак в рекламе службы доставки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько стоят рекламные публикации звезд в Инстаграме*

Ольга Бузова - 350 тысяч рублей

Ксения Бородина - 450 тысяч рублей

Регина Тодоренко - 480 тысяч рублей

Настасья Самбурская - 485 тысяч рублей

Михаил Галустян - 720 тысяч рублей

Ксения Собчак - 770 тысяч рублей

Анастасия Ивлеева - 1,2 млн рублей

Ида Галич - 1,4 млн рублей

Хабиб Нурмагомедов - 1,5 млн рублей

Оксана Самойлова - 1,8 млн рублей

*по данным из открытых источников. Стоимость поста может отличаться в зависимости от рекламируемых товаров и услуг