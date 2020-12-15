Власти и бизнес: Впереди новый этап взаимодействия

Заготовка леса на лесосеке в Богучанском районе Красноярского края. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лесопромышленный комплекс России ожидают большие изменения. В сентябре Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров ввести полный запрет на вывоз из страны кругляка и необработанных пиломатериалов с 1 января 2022 года. Кроме того, федеральные власти вводят единую систему учета древесины и сделок с ней. В пилотном режиме система заработает 1 января 2021 года, а с 1 июля должна стать обязательной. Готова ли отрасль к столь кардинальным решениям? Об этом станет известно 15 декабря на крупнейшем профильном форуме «ЛПК 360°».

Главная тема форума - «Новая эпоха развития». Рабочую программу мероприятия составили две сессии. В форуме примут участие Вице-премьер федерального Правительства Виктория Абрамченко, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, а также другие представители государственной власти и бизнеса, экспертного сообщества и отраслевых ассоциаций.

На форуме планируется обсудить ряд ключевых для отрасли тем:

• Исполнение поручений Президента Владимира Путина по итогам совещания по развитию и декриминализации лесного комплекса.

• Запрет экспорта необработанной древесины хвойных, ценных лиственных пород, последствия для заготовителей.

• Развитие лесопромышленного комплекса Дальнего Востока.

• Экологическая безопасность деятельности предприятий.

• Меблированное стандартное жилье - целесообразность и необходимость.

• Рост индивидуального строительства в период пандемии, развитие деревянного домостроения.

АКТУАЛЬНО

В России с 1 января 2022 года будет введен полный запрет на вывоз необработанной древесины

Михаил Шамолин, Президент, Председатель Правления компании Segezha Group:

- Вопрос остановки экспорта круглого леса - это не только увеличение объема переработки внутри России, но и серьезный удар по серой заготовке и теневому бизнесу.

Николай Николаев, Депутат Государственной Думы:

- Решение о запрете на вывоз круглого леса иначе как революционным назвать нельзя. Предложений о том, чтобы просто остановить экспорт, было достаточно много. Только в Госдуме за последнее время рассматривалось около 20 законопроектов, которые предлагали так или иначе сократить, ограничить или вообще запретить экспорт необработанной древесины. Но что принципиально важно в данных президентом поручениях: одновременно с запретом отрасль ждет серьезная поддержка.

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации:

Развитие лесопромышленного комплекса важно для экономики страны. Лес - один из стратегических российских ресурсов, наше конкурентное преимущество

Это подтверждает решение Президента России Владимир Путина о запрете с 1 января 2022 года экспорта необработанной хвойной древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень). Воплощение в жизнь связанных с этим решением поручений должно напрямую повлиять на декриминализацию лесной отрасли, дать дополнительные резервы для ее развития. В рамках выполнения поручений президента нами подготовлен целый ряд изменений, связанных с ужесточением контроля над реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в том числе с применением актуальных цифровых возможностей. Новые программы поддержки, связанные с переоборудованием производства и введением в строй новых мощностей по переработке древесины, разработаны для предприятий малого и среднего бизнеса.

Мы также начали пересмотр Стратегии развития лесного комплекса.

И, конечно, мы продолжаем наращивать государственную поддержку лесоперерабатывающей отрасли, выводить на проектные мощности действующие производства, строить новые предприятия, выстраивать диалог власти и бизнеса, снимать барьеры для российских экспортеров.

Это серьезный комплекс задач, который мы обязаны реализовывать, несмотря на объективные трудности, связанные с мировой пандемией. Россия - полноправный игрок мирового рынка ЛПК. Наша главная цель - это производство продукции, которая может составлять высокую конкуренцию на мировом рынке.

В целом на данный момент производство продукции лесопромышленного комплекса возвращается на значения до пандемии. Положительную динамику за 10 месяцев 2020 года демонстрирует экспорт продукции ЛПК (+4,5%), в то время как объем импорта продолжает сокращаться (-1,7%). Объемы производства продукции лесопромышленного комплекса продемонстрировали рост на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

ВАЖНО!

Участники форума обязательно обсудят факторы, оказывающие влияние на увеличение объемов продаж мебели в период кризиса. По итогам 10 месяцев 2020 года пандемия практически не повлияла на уровень производства мебели (падение 2,5% по сравнению с 2019 годом), но повлияла на экспорт. В первую очередь из-за закрытия границ, снижения покупательского спроса и перебоев в поставках комплектующих.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

О положении дел в лесной отрасли говорит тот факт, что с 2016 по 2018 год совокупная выручка предприятий лесопромышленного комплекса выросла на 29,1 процента. Вклад в ВВП страны составляет 0,5 процента. Число занятых на предприятиях отрасли - 500 тысяч человек, что порядка 0,8 процента работающих россиян. По данным Росстата, выручка за 2019 год (уже с учетом выплаченных налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) составила 1,5 триллиона рублей.

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