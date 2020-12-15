Чем вам запомнился 2020 год? Опрос Viber и «Комсомольской правды»

«Комсомольская правда» вместе с Viber выбирает главные события уходящего года. Фото: REUTERS

Декабрь 2020 г. — 2020 год принес жителям России и всему миру множество неожиданностей, главной из которых, конечно же, оказалась пандемия COVID-19 и связанный с ней затянувшийся режим самоизоляции. Дистанционный режим обучения и работы, о котором многие в шутку мечтали, оказался реальностью. Он заставил миллионы людей изменить свои планы и приспосабливаться к новым условиям. Как это сказалось на нас с вами? Чем мы жили весь этот год и удалось ли нам достичь желаемых целей, несмотря ни на что?

Ответы на эти вопросы «Комсомольская правда» решила найти вместе с Viber, вторым по популярности мессенджером в России и одним из тех приложений, которые помогли нам оставаться на связи с близкими в это непростое время!

Пройдите опрос по ссылке и расскажите нам, каким 2020-й стал лично для вас — оправдал ли он ожидания или все пошло наперекосяк? За какими новостями вы следили особенно пристально, или вы вовсе потеряли к ним интерес? Что стало для вас главным источником информации в 2020 году?

Уходящий год каждый из нас оценит по-своему, однако есть что-то, чем он больше всего запомнится именно вам — «дистанционкой», отмененным путешествием, обилием событий или личностными успехами. Возможно, есть что-то хорошее, за что вы даже будете ему благодарны? Для нас, например, это выпуск первого стикерпака «Комсомолки» в Viber и достигнутый рубеж в 400 000 подписчиков нашего сообщества.

Все это было бы невозможно без вас, наших дорогих читателей! Нам интересно ваше мнение, и, конечно, ответ на главный вопрос — что насчет планов на 2021 год?