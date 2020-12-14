"Одноклассники" рассказали о самых распространенных схемах обмана в соцсетях

Специалисты социальной сети дали рекомендации Фото: Shutterstock

Мошенники в интернете регулярно обновляют сценарии обмана. Они могут могут говорить, что попали в трудную жизненную ситуацию и им нужны деньги или называться гадалками, которые за определенную плату предскажут будущее. Иногда мошенники просто добавляются в друзья, начинают активно общаться, а потом вымогают деньги или проводят «липовые» конкурсы.

Самых распространенных схем обмана пользователей в интернете две:

Злоумышленники могут узнавать пароли через ссылки на специальные сайты. Затем они открывают профили соцсетей пользователя и пишут его друзьям и родственникам. Так как от близкого человека никто не ждет обмана, люди доверяют и переводят деньги, сообщают номер банковской карты и дают мошенникам номера ПИН-кодов или коды подтверждения операций из СМС. Типичное сообщение от мошенников выглядит примерно так: «У меня неприятности, очень нужны деньги. Вот номер карты … Мою заблокировали. Выручишь?».

При определенных условиях специалисты ОК могут автоматически определять, когда профиль пользователя взломан. Если алгоритм замечает нехарактерную активность в каком-то аккаунте, мы временно ограничиваем доступ к странице до тех пор, пока настоящий владелец аккаунта не подтвердит свое владение им и не сменит пароль. Таким образом социальная сеть спасает аккаунт от взломщиков.

Еще одна популярная схема — различные конкурсы и розыгрыши с простым действием. Злоумышленники и обещают большую скидку или денежные призы. Чтобы забрать подарок или получить скидку, нужно установить приложение, затем указать данные банковской карты или оплатить доставку за символическую сумму. При установке приложение на устройство попадет вирус, который крадет персональные данные, банковские реквизиты и списывает с карты деньги. Если пользователь оплатил доставку, то «организаторы» заберут его деньги, ничего не прислав взамен.

Как не попасться на первую и вторую схемы

Одноклассники постоянно улучшают алгоритмы противодействия мошенникам. Модераторы ОК могут обнаружить и остановить подозрительную активность, когда, например, злоумышленники рассылают спам. Но какая бы работа ни проводилась, пользователи тоже должны быть внимательными и осторожными.

Не стоит использовать одинаковые пароли для входа на все ресурсы. Для каждого сайта пароль должен быть уникальным,сложным, содержать буквы и цифры.

К странице в социальной сети лучше всего привязать актуальный номер телефона и адрес электронной почты. Если страницу все-таки взломают, это поможет оперативно вернуть к ней доступ.

Еще один способ защиты — двухфакторная аутентификация. Даже если злоумышленники подберут пароль и адрес электронный почты с помощью специальных хакерских программ, они не смогут зайти в профиль без кода подтверждения, который приходит на привязанный телефонный номер.

Никогда никому не сообщать свой логин и пароль — тоже хорошая защита.Быть внимательным и осторожным.

Важно помнить, что если в соцсети проходит конкурс, организаторы должны опубликовать все его правила, в том числе условия доставки. Победитель, который выигрывает физический приз, чаще всего не платит за доставку, если в правилах не обозначено обратное.

Мы понимаем, что мошеннические схемы могут меняться быстро, поэтому периодически проводим ликбезы по безопасности в интернете. Одна из подобных активностей с образовательной направленностью была проведена совместно с компанией Google, и выглядела как тест “Вы или хакер”.

Как еще мошенники могут обманывать в интернете

Злоумышленники обещают рассказать какую-то сенсацию и уводят пользователей на платные страницы. Например, это делается с помощью баннеров с кликабельным заголовком «Женщина похудела на 40 кг за две недели. Надо просто пить это простое...» или «Невеста на свадьбе показала такое...». Пользователь жмет на сенсационное заявление, переходит на страницу с мобильными подписками, кликает по сайту и оказывается подписан на платные мобильные услуги.

Правила поведения в такой ситуации следующие: не переходить по ссылкам с явными призывом и невероятными обещаниями — скорее всего, это страницы мошенников. Если вы вдруг оказались на странице, которая вместо того, чтобы сразу показывать контент, просит нажать куда-нибудь, то нужно сразу закрыть страницу., не нажимая ни на какие кнопки, значки или баннеры.

Как не попасться на уловки мошенников

Так как мошенники с улиц перешли в интернет, в сети нужно быть предельно внимательными и осторожными.

ОК рекомендуют:

Для каждого сайта, где есть персональные данные, у пользователя должен быть свой пароль, не похожий на остальные.

В личный сообщениях в интернете нельзя передавать персональные данные. К ним относятся: номер банковской карты или счета, ПИН-код, паспортные данные, пароли от социальных сетей, электронной почты и т.д. Их не следует сообщать даже друзьям и знакомым.

К странице в социальной сети должен быть привязан актуальный номер телефона и e-mail.

Не следует доверять сообщениям в интернете, даже если ситуация выглядит срочной. Если вам пришло сообщение или СМС от друга или родственника “Я попал в беду, нужны деньги!”, нужно позвонить ему или родным, чтобы узнать, действительно ли нужна помощь.

Внимательно смотреть на адреса ссылок, по которым вы переходите в интернете. В адресной строке должен быть виден зеленый замочек безопасного соединения. Перед тем как указать где-то свой логин, пароль, номер телефона или номер банковской карты, нужно проверить адресную строку в браузере. Например, если в адресной строке указан любой похожий на ОК адрес, кроме ok.ru – значит, это сайт мошенников., Это может быть 0dnoglazniki.ru, odnoklasssniki.ru или что-то другое. Включить двухфакторную аутентификацию. Даже если злоумышленники подберут пароль, они не смогут зайти на страницу пользователя без кода подтверждения, который придет на привязанный к странице номер телефона.

Игнорировать выигрыши в конкурсах, в которых вы не участвовали, и не обращать внимания на акции со скидками в 99,9%.

Кем обычно представляются мошенники. Как их проверить

Мошенники маскируются под знакомых, модераторов социальной сети, сотрудников банка. Они могут создавать ситуацию, в которой надо быстро действовать. Сообщить «по вашей карте совершен подозрительный платеж 10 500 рублей. Мы его заморозили на 2 минуты, скорее назовите номер карты, чтобы мы могли его отменить» или «Вася, я попал в ДТП, мне срочно надо 20 000 руб, телефон сломался, переведи моему другу».

Если ваш знакомый написал сообщение о том, что попал в беду и просит перевести деньги, то нужно сразу позвонить ему и спросить, правда ли нужна помощь.

Если сотрудник банка звонит первый и сообщает о подозрительном платеже с карты, то нужно положить трубку, а потом перезвонить в службу поддержки (номер телефона можно найти на официальном сайте банка или на банковской карте) и уточнить о списании денег.

И еще раз про конкурсы — как не попасться на удочку «Вы выиграли миллион, нужно только …» Все конкурсы, в которых вы внезапно выиграли, хотя даже не участвовали в них, — обман и мошенничество. Верить в такие письма и сообщения нельзя.