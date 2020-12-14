"Настало такое время": 66-летняя Любовь Успенская составила завещание

Певица Любовь Успенская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скандалы с единственной дочерью Татьяной Плаксиной подорвали здоровье Любови Успенской. Королева шансона ходит к психологу. А на днях и вовсе сообщила, что в это непростое время составила завещание.

"Сегодня настало такое время, когда не знаешь, что будет завтра. Чтобы избежать неприятных ситуаций, я составила завещание на свое имущество. Теперь могу спать спокойно, зная, что, если что-то произойдет, тем, кто указан в этом завещании, будет проще вступить в права наследства. Я считаю, что это правильно и предусмотрительно", - заявила Любовь Успенская в эфире программы "Мой герой" с Татьяной Устиновой.

Стоит отметить, что состояние 66-летней Любови Залмановны в настоящее время оставляет желать лучшего. На публике звезда старается держаться. Но дома певица без конца плачет и ничего не ест.

На днях стало известно, что Успенская решила обратиться за помощью к специалистам. Королева шансона ходит к психологу.

Кроме того, вокалистка решила отказаться от ЭКО и взять малыша из детдома. Звезда верит, что новый ребенок сделает ее по-настоящему счастливой. "Я хочу усыновить ребенка из детдома. В ближайшие дни я еду в сиротский дом. Посмотрю на детей, и тот ребенок, который меня зацепит, который меня первый обнимет... я этого ребенка уже не отпущу! Я хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью", - пообещала исполнительница.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что касается родной дочери, то 30-летняя Татьяна Плаксина легла в реабилитационную клинику в Лос-Анджелесе. Любовь Залмановна неоднократно рассказывала, что у ее наследницы начались проблемы с психикой после того, как она упала с велосипеда и сломала себе челюсть. Из-за сильных болей, по словам артистки, Татьяна начала употреблять наркотики. Несмотря на все выходки дочери, Успенская как любящая мать переживать за нее и мечтает о том, что однажды к Татьяне вернется разум.