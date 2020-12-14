Новые правила выдачи больничных с 14 декабря 2020: семь главных моментов

В конце ноября в России был выдан «юбилейный» 50-миллионный электронный больничный. Фото: Мария ЛЕНЦ

Нетрудно догадаться, что основной причиной новых правил выдачи больничных стала эпидемия коронавируса. С самого ее начала эпидемиологи повторяли: чем реже больной будет посещать поликлинику без острой необходимости, тем меньше рисков, что он станет разносчиком инфекции. Да и врачам желательно не терять время на выезды на дом для открытия бюллетеней, если пациенты переносят «корону» бессимптомно.

Некоторые регионы самостоятельно обновили правила на своих территориях, а теперь важные новшества закреплены в общегосударственном масштабе - в приказе Минздрава России от 01.09.2020 N 925н, который вступил в силу 14 декабря 2020 года.

Вот основные правила:

1. Больничный лист может быть оформлен двумя способами: по старинке на бумажном бланке или в электронном виде. В последнем случае понадобится письменное согласие пациента и его СНИЛС (номер свидетельства пенсионного страхования).

Эксперты отмечают такие преимущества ««цифрового» бюллетеня:

- его нельзя повредить или потерять,

- сведен к минимуму риск ошибок при заполнении бланков, из-за чего приходится переделывать бумажные больничные,

- при оформлении электронных больничных врачи тратят меньше времени на оформление бумаг и могут уделить больше внимания пациенту,

- для работодателей при переходе на «цифровые» бюллетени сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности.

КСТАТИ

По информации Фонда социального страхования (ФСС РФ) в конце ноября в России был выдан «юбилейный» 50-миллионный электронный больничный. Сегодня в нашей стране каждый второй бюллетень оформляется в цифровом виде. Среди регионов-лидеров по оформлению электронных больничных - Москва, Московская область и Республика Татарстан. Что касается больниц и поликлиник, то, по последним данным, «цифровые» больничные выдают свыше 10 тысяч медицинских организаций (85% от общего количества по России), которые обеспечивают выдачу более 99% всех листков нетрудоспособности в стране.

На портале Госуслуги.ру есть сервис оповещения, с помощью которого пациент может узнавать в онлайн-режиме об открытии, продлении и закрытии больничного.

2. Если человеку предписывают самоизоляцию из-за антикоронавирусных мер (как, например, людям старшего возраста), то электронный больничный может быть выдан без личного посещения врача, на удаленном приеме с помощью телемедицинских технологий. Подробности пояснят в поликлинике, к которой вы прикреплены.

Больничный лист может быть оформлен двумя способами: по старинке на бумажном бланке или в электронном виде. Фото: Олег УКЛАДОВ

3. Бюллетень по уходу за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет лечащий врач теперь вправе выдавать без ограничения срока (до сих пор действовало правило, что по каждому случаю ухода за такими детьми доктор может оформить больничный не больше чем на 15 дней, а продлить его вправе только врачебная комиссия). Важно: при этом сохраняются ограничения по срокам оплаты бюллетеней по уходу за детьми. Продолжительность зависит от возраста ребенка. Главные правила такие:

- если болеет малыш младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

- если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

4. Если один из родителей малыша до 3 лет находится в отпуске по уходу за ребенком, и при этом в семье заболевает другое чадо, то второй родитель имеет право получить больничный лист по уходу за приболевшим ребенком (раньше это не допускалось: раз уж кто-то из взрослых сидит дома, то пусть присматривает за всеми детьми).

5. Если на карантин закрыт детский сад, то одному из родителей выдается лист нетрудоспособности по уходу за ребенком на весь период, пока малыш не сможет вернуться в садик.

6. Расширен перечень случаев оформления больничных листов при беременности и родах. В частности, предусматривается оформление листа нетрудоспособности при рождении мертвого ребенка или прожившего до 168 часов.

А в случаев преждевременных родов, наступивших в период от 22 до 30 недель беременности, выдается больничный сроком на 156 календарных дней.

7. Оформлять больничные листы имеют право:

- лечащий врач поликлиники или больницы,

- фельдшеры, если на них возложены соответствующие функции лечащего врача;

- зубные врачи - при стоматологических заболеваниях.

! Врачи Скорой открывать больничный лист не вправе.

НА ЗАМЕТКУ

Лечащий врач может оформить больничный лист на срок до 15 календарных дней. Если требуется продление, то нужно решение врачебной комиссии (ВК) поликлиники или больницы. Максимальный срок, на который может быть продлен бюллетень по решению ВК - до 10 календарных месяцев, а при лечении туберкулеза - не более 12 месяцев.

БУДЬ В КУРСЕ

В 2020 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности («больничных») при стаже работы 8 и более лет может составить 69 041 руб. за месяц (30 календарных дней) нахождения на бюллетене.

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