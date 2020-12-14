Холодильник победил: россияне побили рекорды по покупкам бытовой техники

В этот коронавирусный год магазины бытовой техники озолотились. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот коронавирусный год магазины бытовой техники озолотились. В 2020-м году побит рекорд по покупкам холодильников, стиральных машин и прочих крупных приборов. По подсчетам аналитиков «М.Видео-Эльдорадо», в этом году с января по октябрь россияне приобрели 11 миллионов экземпляров крупной бытовой техники, что в этот же период 2019 года на 22% больше в деньгах, и на 17% больше в штуках. Всего на нее потрачено 238 млрд рублей, из которых 65,3 млрд отдали за стиральные машинки, и 79 млрд - за холодильники и морозильные камеры. Чуть менее активно люди покупали посудомойки, вытяжки, духовые шкафы, плиты и встраиваемые варочные поверхности.

- Вроде как население продолжает экономить и беднеет, но в то же время часть людей, получается, может себе позволить какие-то дорогие покупки, - рассуждает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Это могут быть или отложенные покупки, которые люди планировали совершить позднее, или следствие падающего рубля, когда люди начали тратить свои сбережения, чтобы не потерять их. Кто-то мог себе купить лишнюю квартиру, а кто-то — новый холодильник или телевизор. А в деньгах люди потратили больше, потому что техника стала дороже из-за инфляция и изменении курса валюты.

Карпов добавил, что сегодня абсолютно нет смысла вкладываться в технику, как было в советские времена, когда был дефицит и высокие цены. Сейчас техника достаточно быстро дешевеет, так как постоянно выходят новые модели.

КОНКРЕТНО

Сколько куплено крупной бытовой техники с апреля по октябрь, 2015-2020 (в млн штук)

2015 — 7,7

2016 — 8

2017 — 8,4

2018 — 9,3

2019 — 9,4

2020 — 11

По данным Группы «М.Видео-Эльдорадо».