Русское хюгге: вкусная еда каждый день

«Школа юного кондитера»

Новогодние праздники, к счастью, длятся больше недели. Идеальное время, чтобы отдохнуть и, наконец-то, расслабиться. Для многих из нас каникулы и уют связаны с вкусной едой. Такое вот русское хюгге. А это значит, надо придумать, чем радовать в праздничные дни себя и своих близких.

Мы собрали подборку книг, которая поможет в этом, а заодно зарядит отличным настроением, позволит интересно провести время и обогатит новыми полезными знаниями не только в области кулинарии.

«Школа юного кондитера»

О чем книга: Перед нами не просто сборник рецептов. Это настоящая энциклопедия! Алена Аракчеева стала преподавать мастерство кондитера, когда сама еще была школьницей!

Зачем читать: Автор раскладывает кондитерское мастерство и бизнес, что называется, от «А до Я». Она рассказывает читателям, какие существуют виды бисквитов (масляный, шифоновый, ангельский и другие!), кремов, муссов. Она понятно объясняет, как рассчитать правильное количество крема и начинки, знакомит с загадочными (пока!) понятиями, как, например, молд или темперирование.

Прочитав книгу, каждый освоит приготовление мини-десертов, конфет, дрожжевую и бездрожжевую выпечку, бисквитные, муссовые, пирожные и многое другое.

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«Любовь моя, вино и еда»

«Любовь моя, вино и еда»

О чем книга: Многие из нас мечтают научиться правильно, без ошибочно подбирать вино под свою трапезу. Авторы этой книги - Влада Лесниченко, экспертный винный блогер, сомелье и Анастасия Третьякова, гастрономический обозреватель и кулинар, научат как это делать. Они уже нашли идеальные пары закусок, мясо, сыров, овощей, десертов и напитков для девичников и не только.

Зачем читать: Чтобы пополнить свой словарный запас новыми понятиями (их здесь немало!), освоить новые рецепты, подходящие под абсолютно любые случаи жизни, чтобы почувствовать вкус к жизни и научиться, наконец, выбирать вино, не проделывая извилистый и тернистый путь.

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«Все такое вкусное»

«Все такое вкусное»

О чем книга: Никто уже и не поспорит, что съемки еды, так называемая фуд-фотография, – это настоящее искусство. Как сделать так, чтобы на снимки хотелось смотреть бесконечно долго, и каждый из них подстегивал аппетит? Для чего нужны пинцет и какие продукты нуждаются в «двойниках»? Если вы любите еду – есть и снимать для соцсетей, вам просто необходимо это издание!

Зачем читать: Чтобы вкусно готовить и красиво фотографировать то, что получилось!

Писали эту книгу (не падайте!) аж восемь авторов, каждый из которых специалист в своем деле.

У читателя есть уникальная возможность «с нуля» освоить мастерство фуд-фотографии: понять основы композиции, научиться работать со светом, узнать массу лайфхаков, которые сделают процесс еще более приятным. Ну и, конечно, пополнить свою «копилку» новыми рецептами на каждый день и на праздники.

Книга станет идеальным подарком на зимние праздники.

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«Первое, второе и десерт»

«Первое, второе и десерт»

О чем книга: Елена Обухова делится самыми крутыми рецептами бабушкиной кухни. Тут тебе и салаты-закуски, первые блюда и вторые…

Зачем читать: Чтобы научиться готовить вкусные блюда буквально с нуля! Вся первая глава книги посвящена базовым навыкам, теории. Под чутким руководством автора, можно быстро научиться тонкостям варки круп, созданию идеального бульона и правильного фарша. Кроме того, тут еще имеется множество полезных советов, в том числе по хранению продуктов и по уборке на кухне.

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«Сказка про сладости»

«Сказка про сладости»

О чем книга: Наши предки умели готовить множество сладостей. На их столе можно было найти не только пряники, мармелад и варенье, а также смокву, постный сахар, зефир. Сейчас мы наблюдаем возвращение старинных русских рецептов. Во-первых, потому, что это вкусно. Во-вторых, потому что полезно. Автор книги Евгения Дымова проделала большую изыскательную работу и нашла немало оригинальных рецептов старинных сладостей.

Зачем читать: Чтобы узнать, какой продукт был едва ли не главным в Суздале. Что такое постный сахар и какие сладости могут быть вкусными и при этом не навредят фигуре.

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