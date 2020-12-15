Продукты с ГМО: Здоровому питанию не помеха?

Как в России контролируют безопасность такой пищи, что нужно знать о маркировке и каким мифам не стоит доверять, рассказали ведущие эксперты Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖЕН НОВЫЙ ВИТОК СЕЛЕКЦИИ

С 2004 года в России действуют европейские стандарты маркировки продуктов питания, содержащих генетически модифицированные компоненты. При этом, по данным всероссийского опроса ВЦИОМ, каждый пятый россиянин считает, что ГМО не наносит никакого вреда (среди молодежи в возрасте 18 - 24 лет эта доля составляет 41%), но большинство (66%) россиян все же склоняется к тому, что генно-модифицированные продукты опасны для здоровья. А как на самом деле? Чтобы обсудить это, «Комсомолка» вместе с Роспотребнадзором собрали ведущих экспертов на онлайн-конференции «Здоровое питание и генная инженерия (ГМО). Мифы и реальность».

На фото (слева направо): Елена Мулланурова - руководитель пресс-центра «КП», Сергей Шаповалов - доктор биологических наук, Надежда Раева - эксперт Роспотребнадзора, Антон Челышев - ведущий Радио «КП» (fm.kp.ru), Валерия Панина - редактор пресс-центра «КП»

- Широкомасштабное производство ГМО было начато в 1996 году, - сделала экскурс в историю Надежда Тышко, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. - Получается, что уже выросло целое поколение людей, потреблявших эту продукцию. Важно, что за четверть века не было выявлено никаких научных фактов, которые бы доказали, что такая пища может оказывать негативное влияние на здоровье людей. Все то, что разрешается для использования в питании, в кормах, проходит очень серьезную оценку.

В настоящее время площади посевов генетически модифицированных растений занимают более 190 млн. га в мире. Существует 500 генетически модифицированных линий сельскохозяйственных растений. Ими заняты примерно 13% от всех мировых посевных площадей. Наиболее популярны соя (более 80% всей существующей в мире сои является генетически модифицированной); кукуруза (порядка 30%); хлопок (около 30%); рапс (5%).

Это новый виток селекции, отмечают эксперты. Он нужен, чтобы безопасно прокормить население.

ОЦЕНКА, МАРКИРОВКА, НАДЗОР

В 2003 году в России была разработана система оценки безопасности генетически модифицированных микроорганизмов, попадающих на продовольственный рынок и в пищевую промышленность. Эта система оценки предусматривает контроль за ними в обороте, а также требования к маркировке продуктов, содержащих ГМО. О том, как это работает сейчас, рассказала Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области.

- Вся продукция, которая имеет в своем составе генетически модифицированные компоненты, в обязательном порядке проходит регистрацию, - пояснила эксперт. - Это делается на основании экспертных заключений Института питания. Роспотребнадзор следит за качеством и безопасностью пищевой продукции и выдает свидетельства государственной регистрации. В дальнейшем для надзора мы в плановом и внеплановом порядке проводим мониторинг, отбираем для исследования продукцию, которая потенциально может содержать ГМО-компоненты.

В рамках национального проекта «Демография» за последние два года Роспотребнадзором проведены дополнительные широкомасштабные исследования, отобрано большое количество образцов продукции, отметила Надежда Раева. «В этом году по результатам наших исследований выяснилось, что содержание продуктов с ГМО-компонентами в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. В России, так же как и в Европе, нормативы стандартизированы. Информация о содержании ГМО-компонентов, если их содержание более 0,9%, выносится на этикетку. Также хотела бы отметить, что в продукции для питания детей, беременных и кормящих женщин такие компоненты вообще запрещены. Поэтому продукты для этих категорий граждан подвергаются усиленному контролю», - подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Больше полезной информации вы найдете на сайте Здоровое-питание.рф в разделах «Книга здоровых рецептов» и «Школа здорового питания».

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

Ирина СЛУЦКАЯ: Прежде чем что-то съесть, внимательно изучаю этикетку

- К питанию я отношусь ответственно, - рассказала российская фигуристка и телеведущая, многократная чемпионка мира, дважды олимпийский призер Ирина Слуцкая. - Спортсмену каждый грамм его веса важен - где-то нужно прибавить, где-то нужно держать, а где-то вообще скинуть. Поэтому прежде чем что-то съесть, всегда изучаешь этикетку. Выбираю, где поменьше добавок, химикатов, и придерживаюсь принципов здорового питания и сбалансированного рациона.

Ирина Слуцкая. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

КСТАТИ

Сергей Шаповалов развеял миф о том, что «если будешь есть ГМО продукты, то они повлияют на твою ДНК». Совершенно точно, что не повлияют, потому что любая ДНК-цепочка разрушится ферментативной системой человека, сложившейся за тысячелетия.

Есть и еще один важный момент. Сегодня мы, потребители, каждый, кто приходит в магазин, хотим покупать продукцию безопасную и дешевую. Давайте еще помнить о том, что высокобелковая продукция должна быть доступна для всех слоев населения. Если животное сегодня съедает генетически модифицированную сою, то мясо от этого животного совершенно натурально, безопасно и доступно.

Роспотребнадзор и «Комсомолка» вместе рассказывают россиянам, как питаться вкусно, полезно и недорого. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ГДЕ МОЖЕТ ПОДСТЕРЕГАТЬ ОПАСНОСТЬ

Но если нет информации о вреде продуктов ГМО, то чего мы боимся? На чем основаны мифы о том, что ГМО кукуруза, ГМО соя смертельно опасны?

Как объяснил Сергей Шаповалов, доктор биологических наук, эксперт в области физиологии человека и животных, мир разделился пополам. Часть ученых считает продукты ГМО совершенно безопасными, другая часть ищет потенциальные риски.

- Но как потребитель я хочу видеть на этикетке зарегистрированную линию, подтверждающую технологическую безопасность продукции, - уточнил про себя ученый.

Приведу также эпизод, когда 100 лауреатов Нобелевской премии выступили с письмом в поддержку так называемого красного риса ГМО для недоедающих, а потому слепнущих детей Африки. Они обратились к миру, своим коллегам, Гринпису: «Мы должны спасти детей Африки от слепоты!» Красный рис содержал большое количество каротиноидов. Расщепляясь, каротин превращается в витамин А, необходимый для зрения.

Поэтому, чтобы на данном этапе прокормить все человечество, мы должны использовать различные биотехнологические приемы, в том числе создание генетически модифицированных организмов. Но мы должны четко понимать, какая линия безопасна. Если сегодня нам разрешили использовать 50 линий, значит, они доказали свою безопасность. В России существует, на мой взгляд, безапелляционная методика оценки безопасности этих линий и в целом продуктов питания. Она очень сложна, она невероятно трудна. И для производителя, который завозит продукты, это многого стоит, это трудозатратно, это финансово затратно. Однако в финале мы имеем ответ, что эта генетическая линия не имеет тератогенных свойств, не вызывает аллергических реакций, не запускает процессы апоптоза (умирания клеток). Современная наука развивается многогранно. И методика, которую использует Институт питания, для нас всех нужна. Если Роспотребнадзор нам сказал: линия безопасна, значит, можно есть.

БУДЬ В КУРСЕ!

Если в продукте содержание ГМО-компонентов превышает 0,9%, эта информация в виде трех букв - ГМО - выносится рядом со знаком ЕАС - в одном поле видимости, одним шрифтом, очень крупным. Любой потребитель вправе знать, что он покупает, что входит в состав продукта, и сознательно выбирать, что ему хочется приобрести, отмечают эксперты.