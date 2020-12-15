Как лесная промышленность России переживает 2020-й

Продавать не сырье, а переработанную древесину - ключевой вектор развития лесопромышленного комплекса страны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда мы говорим о природных богатствах России, на ум сразу приходят нефть и газ. А ведь наша страна - мировой лидер по запасам древесины. И если кому-то и кажутся несовременными лесопилки, эксперты ответственно заявляют: у лесопромышленного комплекса страны отличный потенциал, он может стать одной из точек роста экономики страны.

«Комсомолка» разбиралась, как перспективная отрасль пережила непростой для нас всех 2020 год.

НЕ УВЯЗЛИ В БОЛОТЕ

Конечно, лесоперерабатывающим предприятиям пришлось непросто. Но разве кто-то может похвастаться, что прошел 2020-й играючи? Пожалуй, главное достижение - получилось не остановиться в развитии.

Речь в первую очередь об инвестиционных программах - как государственных, так и частных. Был велик соблазн поставить их на паузу, отложить до лучших времен. Мол, ну как сейчас открывать новый цех или целый комбинат, и так забот невпроворот.

Экономисты, да и любой, кто работал в производстве, понимает, что это очень опасная логика. Да, компания экономит деньги, которые были запланированы на расширение, и может потратить их на решение насущных вопросов. Но с другой стороны, это значит, что в будущем она гарантированно останется без прибыли от новых мощностей. Государство не получит с них налоги. А люди не смогут устроиться на новые рабочие места, получать зарплату и тратить деньги.

В лесной промышленности государство определило перечень приоритетных инвестиционных проектов, которые нацелены на глубокую переработку древесины: это строительство и модернизация обрабатывающих заводов, фабрик и комбинатов, за счет которых производство получит импульс к развитию. Так вот, 73 таких проекта в леспроме уже полным ходом реализуются, 81 успешно завершен и сейчас работает «в штатном режиме». Особо надо отметить, что в стадии глубокой проработки находятся 4 больших проекта по созданию целлюлозно-бумажных комбинатов, которые вместе будут выпускать больше 2,8 млн тонн целлюлозы и больше 600 млн тонн картона в год.

Вместе с крупными инвесторами власти работают над механизмом соглашения о защите и поощрении капиталовложений, частью которого должна стать инвестиционная деятельность. Сам закон принят, уже буквально «на выходе» подзаконные акты: приказы с перечнем инфраструктуры, порядок возмещения расходов. Эксперты ожидают, что его использование даст мощный импульс развитию в том числе лесной промышленности.

БУМАГА ВСЕ ВЫНЕСЛА

Сильная сторона российского леспрома - целлюлозно-бумажная промышленность. Компании быстро адаптировались к необычным условиям 2020 года: нарастили мощности по особенно востребованным продуктам, проработали новые маршруты доставки. Так, наши предприятия стали поставлять продукцию в Китай по железной дороге, а не морем. В итоге за 3 квартала года экспорт бумаги и картона вырос на 15,3%.

И это не предел. Эксперты прогнозируют, что за ближайшие 10 лет спрос на нашу целлюлозу за рубежом вырастет в 2 раза - замечательная перспектива. Тем более что в сырье недостатка нет: сейчас в России заготавливают почти в три раза меньше древесины, чем можно без ущерба для природы. Спрос на наш продукт обусловлен его себестоимостью. Даже с учетом транспортировки выходит дешевле, чем у всех конкурентов.

На руку российским производителям играет и забота многих стран об экологии.

- Запрет на пластиковую упаковку в ряде стран для нас огромный плюс, - уверен Захар Смушкин, Председатель Совета директоров АО «Группа «Илим». - Рост потребления картонной упаковки сейчас колоссальный. Это задает новый тренд в пользу небеленой упаковочной продукции, который нужно учитывать.

Впрочем, не стоит думать, что все вывозят в Китай или в другие страны. Согласно статистике, большую часть продукции отечественных целлюлозно-бумажных комбинатов потребляют в России.

ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ

Казалось бы, дерево - это вчерашний день. Но нет, все возвращается на круги своя. Сегодня изделия из дерева, бумаги и картона набирают популярность, потому что их можно переработать в строгом соответствии с современной экологической повесткой.

Одним из самых перспективных направлений эксперты называют биотопливо. Нет, это не дрова, о которых вы могли подумать. Это специальные топливные гранулы, так называемые пеллеты, которые изготавливаются из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.

Спрос на них вызван как раз экологической политикой развитых государств. Многие из них взяли курс на полный отказ от угольной энергетики или хотя бы снижение ее доли в своих странах. Более того, многие страны Европы планируют полностью запретить угольную энергетику к 2050 году. Тут дело в страхе перед изменением климата, на которое влияют выбросы парниковых газов в атмосферу. Как бы то ни было, пеллеты многим кажутся более здоровой альтернативой углю.

Что самое интересное, спрос на биотопливо оказался устойчивым даже к таким глобальным потрясениям, как пандемия коронавируса.

ДОСЛОВНО

Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ:

- Мы заинтересованы в том, чтобы продавать за рубеж продукты древесины высокой степени переработки. Таким образом добавленная стоимость остается в России. Экспорт необработанного леса-кругляка - это тоже товар, такой же, как и прочие. Просто для нашей страны увеличивать эту товарную позицию невыгодно.

С 1 января 2022 года Президентом принято принципиальное решение запретить экспорт необработанной хвойной древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) из нашей страны. Это решение не из воздуха взялось, оно стало результатом целенаправленной государственной политики. 43 млн кубометров составлял экспорт необработанной древесины в 2007 году, а к 2019 году экспорт кругляка снизился уже до 14 млн кубов. По итогам 2020-го экспорт кругляка будет еще меньше - около 12 млн кубометров. Этого удалось добиться, сочетая заградительные, по сути, экспортные пошлины на кругляк и господдержку глубокой переработки. Государство экономически стимулирует предприятия обрабатывать древесину. По поручению Президента разработана специальная программа по модернизации мощностей специально для тех производителей, которые не занимались обработкой.

КСТАТИ

Каждый год государство определяет допустимый объем заготовки древесины исходя из имеющихся ресурсов и естественного восстановления леса. Сейчас этот показатель составляет около 700 млн кубометров. А в прошлом году заготовлено 219 млн кубометров. То есть мы не заготавливаем даже половины того, что могли бы, без всякого ущерба для природы.

ОФИЦИАЛЬНО

Виктория Абрамченко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

Фото: instagram.com/abramchenko_v

- Основная задача масштабной лесовосстановительной кампании, проходившей в этом году по всей стране, выполнена. Мы смогли высадить более 42 миллионов деревьев, побив рекорд прошлого года. Таких серьезных результатов было бы невозможно достичь без активного, молодого волонтерского движения, без неравнодушных россиян.

Татьяна Гигель, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

Фото: instagram.com/tatiana.gigel

- У нас только 22 процента лесов переданы в аренду, остальные остаются бесхозными. С одной стороны, платформа ЛесЕГАИС вовсе не гарантирует выявление тех или иных лесонарушений, но с ее помощью мы будем получать достоверную информацию о состоянии наших лесов и объемах заготавливаемой древесины.

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

Фото: mpr-tver.ru

- В Тверской области ежегодно приобретается специализированная техника для сохранения и восстановления лесов… Всего в 2019 - 2020 годах в область поступило 302 единицы специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

Фото: mpr-tver.ru

- Иркутская область, к сожалению, лидер по незаконным вырубкам. За два предыдущих года ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей. По данным Рослесхоза, почти 80 процентов от всего количества незаконных вырубок приходится на нашу область… Я попросил главу государства поддержать наши мероприятия по борьбе с варварским уничтожением леса.

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края:

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Идет аудит всего лесного хозяйства края. Надо понять, чего нам не хватает, где проблемы и узкие места. После этого будем принимать решения. Мы найдем общий язык и с лесопромышленниками, и с краевыми и местными властями. Технологии лесовосстановления есть, этим занимаются замечательные труженики.

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